MTV laat onderscheid vallen tussen mannen en vrouwen

Dit jaar geen ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ categorieën op de Video Music Awards (VMA’s) van MTV. Het televisienetwerk heeft besloten om genomineerden - dames én heren - op 27 augustus aanstaande in eenzelfde genderneutrale groep te bundelen.

De beslissing leidt ertoe dat Ariana Grande en Lorde het opnemen tegen Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Bruno Mars en The Weeknd in een overkoepelende categorie: ‘artiest van het jaar’. “Ons publiek ziet eigenlijk geen afgebakende grens tussen mannen en vrouwen. Daarom hebben we ervoor gekozen om die weg te nemen”, zegt MTV-topman Chris McCarthy in een reactie aan cultuurwebsite Vulture.

Eerder dit jaar maakte MTV al een gelijkaardige beslissing voor de Movie & TV Awards. Daar werden de typische mannelijke en vrouwelijke categorieën samengevoegd tot een genderneutrale poule met kandidaat-winnaars. Emma Watson won de eerste neutrale award voor ‘beste filmster’ voor haar hoofdrol in ‘Beauty and the Beast’.