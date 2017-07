In deze landen is homoseksualiteit nog steeds strafbaar (en staat er soms zelfs de doodstraf op)

In 72 landen is homoseksualiteit nog steeds strafbaar. In minstens 8 landen kan het zelfs leiden tot de doodstraf. Dat staat vandaag te lezen in de Britse krant The Guardian, naar aanleiding van de ‘verjaardag’ van het uit het strafrecht halen van homoseksualiteit 50 jaar geleden in de UK.

Vijftig jaar geleden werd in Groot-Brittannië de Sexual Offenses Act goedgekeurd. Daarmee werd seks tussen mannen uit het strafrecht gehaald. In ons land was dat al langer het geval. Seks tussen mannen was al sinds de 19e eeuw niet meer strafbaar, al bleef het wel nog lang een taboe.

BEKIJK OOK. Overzicht van wetten rond seksuele geaardheid over heel de wereld

Maar in heel wat landen is dat wel nog steeds het geval. Vooral in Afrika, Azië en het Midden-Oosten zijn er nog landen waar homoseksualiteit meer is dan alleen een taboe. In 72 landen wereldwijd is homoseksualiteit nog steeds strafbaar, en staan er straffen op van geldboetes tot zelfs de doodstraf. Dat laatste is onder andere het geval in Saoedi-Arabië, Jemen, Iran of Nigeria. In onder meer Qatar of Pakistan is homoseksualiteit strafbaar en wordt seks tussen mannen bestraft met de doodstraf.

Opvallend: in een 27 landen waar homoseksualiteit strafbaar is, is dat niét strafbaar als het om vrouwen gaat.

Foto: ilga

“Homopropaganda”

In een aantal landen is homoseksualiteit op zich niet strafbaar, maar wordt “homopropaganda” bijvoorbeeld wel bestraft, zoals in Rusland. In dat land worden holebi’s ook nog steeds zwaar gediscrimineerd en zijn er meerdere meldingen van geweld tegen holebi’s, net als in bijvoorbeeld Tsjetsjenië.

LEES OOK. “In dit land zijn geen homo’s, en als ze er al zijn, moeten die duivels verhuizen naar Canada”

In de meeste Westerse landen, zoals Amerika, Australië en West-Europa, en in Zuid-Amerika, is de situatie voor holebi’s zeker de laatste decennia sterk verbeterd. Meer nog: in steeds meer Westerse landen kunnen holebi’s trouwen of een burgerlijk partnerschap aangaan. Recent nog keurde het Duitse parlement het homohuwelijk goed.

OVERZICHT.

In deze landen of gebieden is homoseksualiteit op een of andere manier strafbaar: Algerije, Angola, Botswana, Burundi, Kameroon, Comoren, Eritrea, Ethiopië, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia, Libië, Malawi, Mauretanië, Mauritius, Marokko, Namibië, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalië, Zuid-Soedan, Soedan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunesië, Oeganda, Zambia, Zimbabwe, Antigua & Barbuda, Barbados, Dominicaanse Republiek, Granada, Guiyana, Jamaica, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & The Grenadines, Trinidad & Tobago, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, India, Iran, Irak, Koeweit, Libanon, Maleisië, Malediven, Myanmar, Oman, Qatar, Pakistan, Saoedie-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Syrië, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Oesbekistan, Jemen, Kiribati, Papua Nieuw Guinea, Samoa, Solomon-eilanden, Tonga, Tuvalu. Op de Cook Eilanden, in Indonesië en in Palestina is homoseksualiteit strafbaar in een aantal provincies.

In deze landen wordt seks tussen mannen bestraf met de doodstraf: Iran, Jemen, Saoedi-Arabië en Soedan. In Somalië en Nigeria is dat in een aantal provincies het geval, net als in gebieden in Syrië en Irak waar ISIS aan de macht is. In Afghanistan, Pakistan, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Mauretanië staat de doodstraf voor seks tussen mannen wel in de wet, maar wordt het niet uitgevoerd.