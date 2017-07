Witte Huis leest brief van 9-jarige fan van Trump voor: “Ik snap niet waarom ze je niet graag hebben”

Bij het begin van een persconferentie van het Witte Huis woensdag, begon de nieuwe woordvoerster van Trump met een opmerkelijke brief. Een negenjarig jongetje had enkele vragen voor de Amerikaanse president en die wilde Sarah Huckabee graag beantwoorden.

Het was de allereerste persconferentie van Sarah Huckabee, de nieuwe perswoordvoerder van Trump. Die bespreking was meteen ook de eerste waar er geen camera’s aanwezig mochten zijn. Dat heeft communicatiedirecteur Anthony Scaramucci verboden, voor nu en in de toekomst.

Het briefje van Dylan. Foto: Photo News

Negenjarige Dylan: “Wil jij mijn vriend zijn?”

De negenjarige Dylan had een paar vraagjes voor Donald Trump. “Mijn naam is Dylan... maar iedereen noemt me Pickle”, zo staat er op het briefje te lezen. “Ik ben negen jaar en jij bent mijn favoriete president. Ik vind je zo leuk dat ik een verjaardagsfeestje over jou organiseerde. Mijn taart had de vorm van jouw hoofd.”

Huckabee probeerde al zijn vragen nauwgezet te beantwoorden. “Hoe groot is het Witte Huis eigenlijk?” vroeg Dylan. 51 meter lang, waarvoor 1.000 liter witte verf nodig is om de gevel te beschilderen, zo blijkt. “Ik begrijp niet waarom ze jou niet graag hebben?” vroeg hij nog, waarop de perswoordvoerder reageerde dat ze dat ook niet begreep. Uiteindelijk gooide het kind zijn ultieme vraag in de groep: “Kunnen we vrienden worden?” Volgens Huckabee had ze die vraag persoonlijk aan Trump voorgelegd, die dan ook volmondig “ja” zou hebben geantwoord.

Eerste maar niet de laatste brief

Het is niet de laatste brief van liefhebbers van Trump die de nieuwe woordvoerster gaat voorlezen, zo liet ze meteen weten. Zij is van plan om nog meer teksten van fans tot bij de mensen thuis te brengen. Van de “vergeten mannen, vrouwen en kinderen waar de president voor vecht”. Een PR-stunt om de achterban van de Amerikaanse president in de kijker te zetten.

Veel verder dan de leuk bedoelde brief ging de nieuwe perswoordvoerder niet. Toen journalisten zich na die vrolijkheid wilden richten op vragen over de toekomst voor Jeff Sessions of transgenders in het Amerikaanse leger, kregen ze ontwijkende antwoorden. Ze vertelde wel dat ze de eerste moeder is die perswoordvoerder van het Witte Huis werd. “Wat meer over de president zegt dan over mezelf”. Uiteindelijk brak ze de persconferentie vroegtijdig af, onder protest van de aanwezigen.