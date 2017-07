Van Holsbeeck bevestigt transfer Nuytinck en speelt open kaart over wat voor speler Anderlecht nog wil halen: “Ik weet wel dat die vrij duur zijn”

Anderlecht - De Nederlander Bram Nuytinck verlaat landskampioen RSC Anderlecht om in de Serie A bij Udinese aan de slag te gaan, zo bevestigde Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck donderdag tijdens de traditionele persconferentie daags voor de start van het nieuwe seizoen.

De 27-jarige centrale verdediger was sinds de zomer van 2012 in het Astridpark aan de slag, waar hij nog een contract tot medio 2018 had. Met de transfer zou naar verluidt een bedrag van drie miljoen euro gemoeid zijn.

Bram Nuytinck kon bij paars-wit niet rekenen op een basisplaats, maar door zijn vertrek moet Anderlecht wel de transfermarkt op. “We zoeken een speler die op links en centraal achterin uit de voeten kan”, vertelde Van Holsbeeck.

“Uit ervaring weet ik wel dat die vrij duur zijn. Een tweede Uros Spajic zou mooi zijn. Een onbekende speler die we eerst huren en zich bewijst om hem daarna voor een laag bedrag over te nemen. Intussen zouden we Spajic voor vele miljoenen naar de Premier League kunnen transfereren. We hebben natuurlijk al wel een lijst klaar met daarop potentiële versterkingen. Het profiel is duidelijk: een fysiek sterke verdediger die ook over voetballende kwaliteiten beschikt.”

