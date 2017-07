Verdachte driedubbele moord Gistel voorgeleid bij onderzoeksrechter

Alex D., de bodybuilder die eerder deze week zijn vriendin en haar grootouders vermoordde in Gistel, is zopas bij de onderzoeksrechter in Brugge voorgeleid.

Alex D. is gisterenavond door de politie gevat in Delhaize in Oostende. Vandaag moet hij voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die moet beslissen over zijn verder aanhouding. Zopas is Alex D. bij de onderzoeksrechter binnengevoerd.

Alex D. kon niet verkroppen dat zijn vriendin Mailys Descamps hun relatie had afgebroken. Eerst dreigde hij er in een YouTube-filmpje mee dat hij zichzelf van het leven zou beroven indien ze hun relatie geen nieuwe kans gaf. Maar in plaats van zichzelf van het leven te beroven, vermoordde hij dinsdag zijn vriendin en haar grootouders.

Mailys was dinsdagavond alleen thuis. Haar (gescheiden) moeder was net op vakantie vertrokken naar Frankrijk, met haar broertje. Alex D. was weer eens langsgekomen om haar nog maar eens te smeken de relatie te herbeginnen. Mailys was bang geworden en belde haar opa Gery en oma Marie-José, die valkbij woonden, om langs te komen. Nadat zij gearriveerd waren, viel Alex D. iedereen met zijn mes aan. Daarna vluchtte hij de velden in.