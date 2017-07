GERUCHTEN. 150 miljoen voor Liverpool-middenvelder, PSG wil Neymar afronden en interesse voor Batshuayi

PSG wil Neymar, Barcelona wil Coutinho en Manchester United wil Bale. We zitten bijna halverwege de zomertransferperiode en 2017 belooft alweer een jaar te worden waarin alle transferrecords zullen sneuvelen, al is het voorlopig nog wachten op daadwerkelijke actie. In Frankrijk willen ze alvast niet langer wachten, schrijft kwaliteitskrant L’Equipe. Daar zitten ze vol vertrouwen dat ze de komst van Neymar voor het einde van volgende week nog kunnen afronden. Al uw transfergeruchten van de dag.

Liverpool heeft een prijskaartje van maar liefst 150 miljoen euro aan Philippe Coutinho gehangen. Dat astronomische transferbedrag is bedoeld om Barcelona, dat aan de mouw van de Braziliaan trekt, af te schudden. Dat schrijft The Daily Mirror.

PSG blijft geloven dat het de recordtransfer van Neymar voor zo’n 222 miljoen euro kan afronden, en denkt zelfs dat het dat voor het einde van komende week al zou kunnen doen. Mocht dat niet lukken, beseffen de Parijzenaars dat het alleen maar moeilijker zal worden de Braziliaan nog naar de lichtstad te halen. In dat geval richt het zich mogelijk weer op Arsenal-ster Alexis Sanchez, een piste die aanvankelijk verlaten werd om voorrang te geven aan Neymar. Dat bericht L’Equipe.

Trekt Bale weer naar Engelse Premier League?

AS Roma zou zijn bod op Engels Speler van het Jaar 2016 Riyad Mahrez verhoogd hebben in de richting van de 40 miljoen euro, en zou zo wat dichter in de buurt van de vraagprijs van zijn club Leicester komen. Dat weet Il Messaggero. Eerder werd al bericht dat Roma een persoonlijk akkoord had met Mahrez over een contract.

Mocht Real Madrid erin slagen Kylian Mbappé voor 180 miljoen euro weg te plukken bij zijn club AS Monaco, bestaat de kans dat Gareth Bale vertrekt bij de Koninklijke. Enerzijds zou de verkoop van Bale geld in het laatje brengen, anderzijds wil Real ook niet met een al té grote kern werken en was Bale het voorbije seizoen al niet altijd zeker van zijn plaats bij Real. Dat zou volgens The Independent de deur openzetten voor Manchester United om Bale terug naar Engeland te halen.

Interesse voor Batshuayi

Volgens de lokale krant The Evening Chronicle denkt Rafael Benitez, de coach van Newcastle, aan Rode Duivel Michy Batshuayi om zijn troepen komend seizoen te versterken. Batshuayi lijkt door de transfer van Alvaro Morata weer vrede te moeten nemen met een plaatsje op de bank bij Chelsea en Benitez is op zoek naar een spits. Een uitleenbeurt zou een mogelijkheid zijn.

Met AC Milan komt er een nieuwe gegadigde op de proppen voor die andere Chelsea-spits, Diego Costa, die zich nog steeds niet bij de kern van de Engelse kampioen gevoegd heeft. Dat schrijft La Gazzetta dello Sport. Aanvankelijk leek Diego Costa naar zijn ex-club Atlético Madrid te trekken, maar de rood-blauwen werden bedacht met een transferverbod door wereldvoetbalbond FIFA. Milan, dat al zwaar uithaalde op de transfermarkt, zou een tussenoplossing kunnen zijn, al ontkende CEO Marco Fassone dat er al gepraat werd.