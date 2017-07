De deelname aan het Songfestival maakte van haar een BV. Maar eigenlijk droomt Vanessa Chinitor van een frituur

1999 was hét jaar van Vanessa Chinitor. Ze won Eurosong en mocht voor ons land naar het Eurovisiesongfestival in Jeruzalem. Met “Like The Wind” werd ze verdienstelijk twaalfde. Sindsdien lijkt ze weg. Maar schijn bedriegt. Een kleine drie weken. Dat is de langste periode dat Vanessa Chinitor (40) niet op een podium heeft gestaan.