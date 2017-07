Lerares krijgt verbod om ooit nog voor de klas te staan na dronken seks met leerling op vliegtuig

Een educatieve trip naar het Zwitserse CERN kreeg een heel andere wending, toen de lerares fysica met één van haar studenten begon te flirten. De 28-jarige Eleanor Wilson uit Bristol verleidde de jongen op de weg terug naar het Verenigd Koninkrijk in het vliegtuig. Dat melden verschillende Britse media.

De jongen had zelf vijf kleine flesjes wijn op, toen zijn lerares avances begon te maken. De twee zaten achterin het vliegtuig, te passen op een andere student, die onwel was geworden. Maar daar had de lerares geen oog voor. Ze dook met de jongen in het toilet van het vliegtuig en had daar onbeschermde orale seks met hem.

Daar stopte de affaire niet. De lerares zou ook tijdens het schooljaar nog aan het flirten en sms’en geweest zijn met dezelfde leerling. Hij dacht dat zij van hem hield. Daardoor gonsde het op de South Gloucestershire school van de geruchten. Maar alles kwam pas boven water, toen een andere jongen jaloers werd. Hij zou Wilson verklikken als ze geen seks met hem zou hebben.

Ontkenning

Nu, twee jaar na de seks in het vliegtuig, is alles dan toch uitgekomen. De 28-jarige ontkent echter alles. Maar de leden van de schoolraad hebben besloten dat ze de verklaringen van de jongens geloven en ze vonden nog extra bewijs van ongepast gedrag.

“Ze misbruikte de jongen en zo misbruikte ze ook het vertrouwen van de ouders en de schoolgemeenschap. Wij hebben besloten dat ze nooit meer in deze school zal mogen lesgeven”, laat de South Gloucestershire weten.