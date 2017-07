Dit waren de beste gerechten op Tomorrowland volgens Gault&Millau

Restaurantgids Gault&Millau was dit jaar voor de vijfde keer op rij aanwezig op Tomorrowland om het festivaleten daar te inspecteren. Traditioneel vind je op Tomorrowland geen slappe frieten of trieste hamburgers, maar wordt er ook hard geïnvesteerd op culinair vlak. Gault&Millau heeft nu drie awards uitgereikt aan de best presterende foodstandjes. Deze gerechten kwamen als winnaar uit de bus:

1. Gault&Millau best festival food

Foto: rr

Het gerecht dat het meeste punten kreeg van de inspecteurs en dus de hoogste gemiddelde score had was de Blend Meat Croquette, Flemish Bun, Mizuna, Pickles-Sauce van de Blend Brothers.

“Een zeer mooie variatie op het bekende ‘broodje kroket’. De kroket wordt geserveerd in een Vlaams boterbroodje (sandwich) en daarin proeven we ook een fris sausje met pickles en een kruidige salade van mizuna. De Blend Brothers bewijzen dat een op het eerste zicht klassieke en eenvoudige snack getransformeerd kan worden tot een topbereiding. Door het gebruik van kwalitatieve ingrediënten en een creatieve twist creëerden ze een prachtige festivalsnack met uitmuntende smaak.”

2. Gault&Millau best healthy/vegetarian festival food

Het gezondste of beste vegetarisch festivalgerecht, waarbij gekeken werd naar de combinatie van smaak en gezonde ingrediënten was de Carrot Dog (STR-Eat) van sterrenrestaurant The Jane van Sergio Herman.

“De Carrot Dog is een vegetarische variant op de hot dog waarbij het worstje vervangen werd door jonge wortels. De wortel werd bereid met komijn, behield voldoende textuur en is zeer smaakvol – een ideale vleesvervanger. Deze komt tussen een kruidig, lekker krokant ciabatta broodje dat nog een beetje warm is zoals het hoort. De ‘Carrot Dog’ wordt verder op smaak gebracht met een baba ganoush op basis van aubergine en gepekelde citroen. De humus en de harissa mayonaise zorgen voor pittigheid en een heerlijke Oosterse toets. Veggie is duidelijk niet saai.”

3. Gault&Millau most innovative festival food

Foto: rr

Het meest innovatieve festivalgerecht is de Belgitude – Blond van Callebaut.

“Callebaut breng dit jaar een origineel chocoladedessert in een beker dat eruitziet als… een blond biertje. Daarmee verenigt het twee beroemde iconen van de Belgische keuken: bier en chocolade. Het dessert wordt geserveerd in een bierglas en bestaat uit een binnenkant van krokante witte chocolade op een basis van passievruchtengelei. Binnenin komt een pure chocolademousse met earl grey thee en bergamot, stukjes brownie en rode bessen. Callebaut zorgt met de Belgitude Blond voor een innovatief dessert waarbij Bier en Chocolade centraal staan.”