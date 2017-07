Supporters Rode Duivels eisen ontslag van ondervoorzitter Verhaeghe, KBVB vindt eis “buiten proportie”

Supportersfederatie 1895 van de Rode Duivels heeft het ontslag van Bart Verhaeghe als ondervoorzitter van de Belgische voetbalbond KBVB geëist. Ze verwijten hem het Eurostadion te saboteren en dreigen ermee over te gaan tot een boycot van de matchen van de Rode Duivels. “Dat ze maar met bewijzen komen”, reageert Verhaeghe scherp op de beschuldigingen. De voetbalbond zelf distantieert zich van de initiatiefnemers: “De KBVB is niet te spreken over de inhoud van de communicatie, noch over de manier en het moment waarop.”

De supportersfederatie 1895 hekelt het feit dat het Eurostadion dat er zou moeten komen met het oog op Euro 2020, voortdurend stokken in de wielen wordt gestoken. “Euro 2020 dreigt een complete afgang te worden”, klinkt het in een statement. “België zou zo het vierde land in de geschiedenis worden dat zich moet terugtrekken van de organisatie van een groot toernooi na Colombia (drugsgeweld), Libië (de Arabische revolutie) en Marokko (ebola). Alleen ligt het in Brussel onder meer aan de dubieuze rol van de KBVB.”

Foto: BELGA

Volgens 1895 verhindert ondervoorzitter van de KBVB Verhaeghe de komst van het Eurostadion naar Brussel omwille van eigenbelang. De site zou immers concurrentie betekenen voor zijn enorme winkelcomplex Uplace, dat hij op amper tien kilometer afstand uit de grond wil stampen. Daarnaast zou de komst van het Eurostadion een competitief voordeel kunnen bieden aan Anderlecht, de grote concurrent van Club Brugge, de club waar Verhaeghe voorzitter is.

“Wij vinden het onthutsend dat net de man die alle redenen heeft om TEGEN het Eurostadion te zijn, ondertussen alle belangrijke beslissingen binnen de KBVB neemt”, zeggen de supporters. “Daardoor is er sinds het vertrek van CEO Steven Martens nauwelijks nog steun binnen de organisatie voor de realisatie van het Eurostadion”.

Er is nog geen steen gelegd van het Eurostadion. Foto: BELGA

Verhaeghe: “Dat ze het maar bewijzen”

“Dat diegenen die mijn rol in twijfel trekken hun aantijgingen hard maken en met bewijzen komen. Als ze dat kunnen, zal ik de nodige stappen ondernemen”, reageert Verhaeghe zelf hard op de beschuldigingen bij Sporza. Volgens hem ligt de schuld voor het mislopen van het project niet bij hem. “De Brusselse politici en de initiatiefnemers van het Eurostadion-project moeten de hand in eigen boezem steken. Ze moeten hun falen niet naar mij of de KBVB doorschuiven. Ze moeten zelf maar deskundiger worden.”

Als Verhaeghe aanblijft, dreigen de supporters van de Rode Duivels niet meer te komen opdagen. “We zullen tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Gibraltar onze stem al laten horen. Voor de thuismatch tegen Cyprus zien wij er geen graten in om onze leden op te roepen niet te komen opdagen. Dan kost het de Belgische voetbalbond veel geld”, zegt Michael Vandersteen van het bestuur van 1895 bij Sporza.

KBVB bestempelt eisen van Fanboard 1895 als “buiten proportie”

Het verzet vanuit de supportersfederatie is opvallend, want supportersfederatie 1895 wordt gerund door de voetbalbond zelf. Die reageerde eveneens scherp en bestempelt de eisen van de Fanboard 1895 als buiten proportie: “De Fanboard is kennelijk niet op de hoogte van de volledige techniciteit/complexiteit van het dossier”, klinkt het in de mededeling.

De Belgische bond is bovendien niet te spreken over de inhoud van de communicatie, noch over de manier en het moment waarop. “Fanboard is een adviserend orgaan voor de supportersfederatie 1895 bestaande uit tien personen dat op eigen initiatief heeft gehandeld. Fanboard vond het niet nodig om noch met de secretaris-generaal, noch met de voorzitter van de KBVB voorafgaand overleg te plegen. Nochtans hadden beide partijen zich geëngageerd om volgende maand over het stadiondossier met de Fanboard samen te zitten.”

“Niettemin deelt de voetbalbond de bezorgdheid van de supporters over het gebrek aan een hedendaags voetbalstadion dat aan hun noden en verwachtingen voldoet. De KBVB staat in deze fase van de procedure, toekenning van de noodzakelijke vergunningen, momenteel echter aan de zijlijn. In 2013 riep UEFA de federaties op zich met een speelstad kandidaat te stellen voor de organisatie van het EK 2020. Na overleg met de stad Brussel en het gewest droeg de KBVB de Belgische hoofdstad voor als speelstad. Daar eindigde de rol van de KBVB in het dossier. Pas bij definitief groen licht kunnen de projectontwikkelaar en de KBVB onderhandelingen opstarten over de voorwaarden voor een eventueel gebruik van het stadion, rekening houdend met de financiële toestand van de KBVB, de gelijke behandeling van alle voetbalclubs die de KBVB moet voorstaan, en vooral de behoeften en de wensen van de fans. De KBVB deelt de bezorgdheden van de Fanboard en roept op om daar samen werk van te maken, eerder dan schadelijke acties te ondernemen.”

Anderlecht: “Zoals dossier er nu uitziet, gaan wij niet in Eurostadion voetballen”

Er volgde donderdag overigens nog slecht nieuws over het Eurostadion, want Anderlecht liet weten dat het nog steeds niet van plan is in het project te stappen. “Zoals het dossier er nu voorligt, gaan we daar inderdaad niet voetballen en dat is wel een probleem”, herhaalde Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck. “Anderlecht heeft een nieuw stadion nodig om te evolueren. Een stadion met een capaciteit van 35.000 à 40.000 plaatsen zouden we probleemloos kunnen vullen. Het blijft echter een zeer heikel dossier.”