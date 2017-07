Deze online trend maakt het nog moeilijker om je ex te vergeten

Van iemand die plots niet meer van zich laat horen tot een potentiële lover die af en toe iets laat weten om je geïnteresseerd te houden: wie zich aan online daten waagt, heeft het niet altijd makkelijk. En nu duikt er een nieuw fenomeen op: haunting. Dat houdt in dat een ex je blijft volgen en liken op sociale media. Relatiedeskundige Rika Ponnet legt uit wat dat kan betekenen.

Jullie relatie is voorbij en jullie slaan elk een andere weg in, maar plots zie je zijn of haar naam op je scherm verschijnen. Je ex kijkt naar je verhaal op Instagram en liket af en toe een foto. Het gevolg? Hij zit weer helemaal in je hoofd. Maar wat kan dat gedrag betekenen? Wil hij je stiekem terug, probeert de persoon in kwestie met opzet door je hoofd te spoken of heeft het eigenlijk niets te betekenen? “Het wil zeker iets zeggen”, zegt Rika Ponnet van relatiebureau Duet in Gent. “We gaan ervan uit dat iemand die de relatie verbreekt heel zeker is van zijn stuk, maar in de praktijk is het vaak anders. Mensen hebben het vaak moeilijk om zich los te maken van iets.”

Paniekreactie

Ponnet voegt eraan toe dat de zogenaamde eerste beslisser, de persoon die de relatie stopzet, negatieve punten verzamelt om de koop door te hakken. “Eens dat achter de rug is, kan hij de voorbije relatie opnieuw als zeer waardevol gaan beschouwen. Dan ontstaat er paniek, die voortvloeit uit een vorm van verlatingsangst. Zelfs al weet men vanuit rationeel standpunt dat het niet werkt.” Volgens de relatiedeskundige zijn er vandaag fenomenaal veel middelen die deze angst voeden. “Vroeger kon je langs het huis van je ex passeren of via vrienden vragen hoe het ermee ging, nu kun je de connectie met sociale media gaande houden. Het gevaar voor de andere partij? De tweede beslisser, die de breuk niet zag aankomen of niet uit elkaar wilde gaan, krijgt de indruk dat het misschien weer goedkomt. Als dat gebeurt, is er een reële kans dat de fundamentele twistpunten na een tijd opnieuw aan de oppervlakte komen.”

Emotioneel drijfveer

Als je het vervelend vindt dat je ex digitaal in je leven blijft, raadt Ponnet aan om hem of haar erover aan te spreken. “Het is steeds zinvol om te polsen naar de ander zijn bedoeling. Het kan tot een conversatie leiden die het voor jullie beiden mogelijk maakt om dingen los te laten. Blijft je ex echter verwarring zaaien en voelt het slecht, dan kun je hem blokkeren en benoemen waarom je dat doet.”

Geen relatiemateriaal

Van hauting en ghosting (plots niets meer van je laten horen, red.) tot breadcrumbing (te pas en te onpas interesse tonen, red.): alle fenomenen hebben volgens de deskundige een gelijkaardige achtergrond. “Mensen hebben het vandaag zeer moeilijk om keuzes te maken. Ze weten het allemaal niet goed, zijn constant zoekende en blijven daardoor maar aanmodderen in plaats van beslissingen te maken. Soms hebben mannen en vrouwen zin in dat ene contact maar als er beschikbaarheid wordt getoond, slaat de twijfel weer toe. Er is meestal geen kwaad opzet in het spel, wel emotionele sturing. Die situatie heeft een negatieve impact op de partij die het ondergaat, maar wijst op één ding: dat de andere persoon op dat moment geen relatiemateriaal is. Het kan even duren voordat je die conclusie kunt maken omdat je bij online daten een klein referentiekader hebt. Het valt niet meteen op hoelang de ander al dan niet een spel speelt."