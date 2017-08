Telenet ontbindt zijn politieke adviesraad die Siegfried Bracke in opspraak bracht

Brussel - Telenet heeft bekendgemaakt dat het zijn politieke adviesraad ontbindt. In die adviesraad zetelde onder andere Siegfried Bracke (N-VA), die kon daardoor geen lijsttrekker meer zijn voor de lijst voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Midden februari dit jaar ontstond heel wat commotie over de vergoedingen die leden van de raad, waar ook politici in zetelden, kregen. Leden van de raad kregen 12.000 euro bruto per jaar en 2.000 euro per advies, met een plafond van 20.000 euro per jaar.

Na het losbarsten van het Publipart-schandaal kwam Bracke zelf in het oog van de storm vanwege de vergoedingen die hij kreeg. In totaal verdiende Bracke 66.000 euro, over de periode 2011-2014. Daarna was zijn advies gratis.

Opgericht in 2007

Telenet richtte zijn adviesraad op in 2007,om de betrokkenheid van de intercommunales te verzekeren nadat zij hun meerderheidsbelang in Telenet hadden verkocht. Omdat Telenet daardoor vanaf dan geen politieke vertegenwoordigers meer in zijn Raad van Bestuur had, werd besloten om een adviesraad op te richten met politici. Die konden de betrokkenheid van de intercommunales blijven garanderen. En ze gaven advies bij de socio-economische, politieke en media-uitdagingen van Telenet.

Onder andere deze politici zetelden in de raad van bestuur van Telenet: N-VA’er Siegfried Bracke (vanaf 2011 tot 2017), SP.A’er Peter Vanvelthoven (2011 tot 2015), Open VLD’er Patrick Dewael (vanaf 2011) en CD&V’er Yves Leterme (vanaf 2011).

Maar begin dit jaar brak een breed maatschappelijk debat los over politieke mandaten. Ook Telenet werd daarin betrokken. Telenet past nu de procedure voor politici aan: politici met een actief politiek mandaat mogen voortaan niet meer zetelen. Telenet zal enkel nog onkostenvergoedingen betalen.