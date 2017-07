Antwerp zet logo van kinderziekenhuis op nieuwe shirts

Bij een nieuw voetbalseizoen maken de voetbalclubs traditiegetrouw ook hun nieuwe outfits voor het seizoen bekend. Royal Antwerp FC draagt dit seizoen het logo van het Koningin Paola Kinderziekenhuis op het shirt, en engageert zich om 10% van de stockverkoop aan het kinderziekenhuis te schenken.

De Great Old maakte donderdagnamiddag de nieuwe tenues bekend op hun website. Vijf jonge Antwerpfans, gekleed in de drie nieuwe outfits, poseren stoer voor de foto.

Het thuisshirt bestaat uit twee rode en één verticale streep. In de kraag staat de legendarische Tribune 2 te pronken. Ook de spreuk ‘The One & Only’, het Antwerpse wapenschild en een knipoog naar het kampioensjaar 2016-2017 worden in het shirt verwerkt.

Foto: Koen Van Buggenhout/www.royalantwerpfc.be

De kleuren goud en zwart staan centraal in het uitshirt. In de kraag sieren de leuze ‘De Ploeg van ’t Stad’ en de Antwerpse skyline de outfit.

Foto: Koen Van Buggenhout/www.royalantwerpfc.be

Tot slot staat het ‘koninklijke wit’ centraal bij het derde shirt, als eerbetoon aan de ploeg die 25 jaar geleden Spartak Moskou klopte in de halve finales van de Europacup II. Een rood accent op de mouwen maakt het plaatje compleet.

Foto: Koen Van Buggenhout/www.royalantwerpfc.be

Op de shirts prijkt het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis. Tot 14 augustus zal 10% van de omzet van de stockverkoop in de Fan Shop geschonken worden aan het ziekenhuis. De shirts die de voetballers dragen tijdens de wedstrijden, worden ook geveild ten voordele van het ziekenhuis. Na afloop van de actie wordt een steunactie opgezet die het hele seizoen zal lopen.

De shirts zullen vanaf 14 augustus exclusief worden aangeboden in de pop-up store van Antwerp in het Wijnegem Shopping Center. Op het einde van de zomer is de volledige collectie ook te koop via de webshop.