Vrieskou nekt perziken, maar elk nadeel heeft zijn voordeel

Aarschot / Gelrode - Aan de boomgaard van Ludo Rosseels langs de Rillaarsebaan in Aarschot, worden Hagelandse perziken verkocht. Er is door de vorstschade van 20 april heel wat minder opbrengst, maar de zomerse temperaturen daarna hebben ervoor gezorgd dat de perziken erg sappig zijn.

Ludo Rosseels houdt een Hagelandse traditie in ere. Hij maakte de jaren zestig mee toen vooral in Gelrode en Wezemaal de perzikboomgaarden het landschap bepaalden. Overal stonden kraampjes langs de weg om de sappige vruchten aan te bieden. Er werd elk jaar zelfs een perzikprinses verkozen. Mocht er nu nog zo'n verkiezing plaatsvinden zou Sara Rosseels, de dochter van Ludo, zeker in aanmerking komen, want deze student offert haar vakantiedagen op om in het kraam de klanten te bedienen.

Hulp

“Gelukkig helpen mijn kinderen Sara en Bram tijdens het drukke seizoen in juli en augustus. En ook mijn vader Willy en moeder Christiane staan paraat om bij te springen. Zonder hen zou ik dit niet klaarspelen” zegt Ludo die de boomgaard gebruikt waar eerst zijn grootouders en sinds 1972 zijn ouders de perziken teelden. “Het is elk jaar afwachten. Dit jaar werd de boomgaard van vier hectare geteisterd door de vriestemperaturen op 20 april. De bloei was toen al twee weken voorbij, maar de schade was toch vrij erg. Van de vijftien variëteiten die ik hier teel zijn er slechts drie die een behoorlijke opbrengst hebben. Door het warme weer konden we tien dagen vroeger beginnen te plukken. Maar dat betekent ook dat we twee weken vroeger zullen stoppen. Ik verwacht omstreeks 20 augustus, terwijl normaal de laatste perziken in september geplukt worden. De droogte die we kenden had deze keer minder invloed omdat er heel wat minder vruchten waren”, vat Ludo de situatie samen.

Sappig

De perziken zijn dit jaar weer erg sappig. Ludo zorgt elk jaar voor vernieuwing in zijn boomgaard, ook wat de soorten betreft. “Ik hou ook rekening met de vraag. De witte perzik blijft het grootste succes, maar ik teel nu ook drie soorten nectarines en evenveel variëteiten gele perziken. Ook abrikozen behoren tot het aanbod” zegt Ludo Rosseels.

Aan het kraampje ontmoeten we klant Monique uit het naburige Nieuwrode. “Echt lekker die verse perziken. En ideaal om een perzikentaart te bakken” vertrouwt ze verkoopster Sara toe.