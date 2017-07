Ook Porsche heeft sjoemelsoftware: 22.000 Cayennes teruggeroepen

Duitsland verplicht de Duitse sportwagenbouwer Porsche tot het terugroepen van 22.000 Cayennes met 3 liter tdi-motor in Europa. Dat heeft de Duitse minister van Verkeer Alexander Dobrindt bekendgemaakt. Volgens Dobrindt is een ongeoorloofd uitschakelsysteem vastgesteld voor reiniging van uitlaatgassen. Het zou gaan om sjoemelsoftware. Voor het model in kwestie is een toelatingsverbod uitgevaardigd, waardoor er ook geen nieuwe auto’s op de markt kunnen komen.