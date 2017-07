Moeder van bodybuilder die ex-vriendin en grootouders vermoordde reageert op gruweldaden van haar zoon

De moeder van Alex D. (24), de drievoudige moordenaar van Gistel, begrijpt niet wat haar zoon bezield heeft. “Maar ik kan er ook niets aan doen. Hij is een volwassen jongen die met bepaalde dingen niet kon om gaan. Hij was al langer manisch-depressief volgens mij.”

“Ik vind het natuurlijk verschrikkelijk voor die mensen. Maar ook voor ons is het extreem.” De moeder van Alex D. (24), de drievoudige moordenaar van Gistel, is er het hart van in. “Het gaat slecht met mij”, zegt ze. “Ik heb mijn zoon zaterdag nog gezien. Hij ging gewoon weg. Hij vertelde niets bijzonders. Alles leek goed, er was niets speciaals.”

De moeder was ervan op de hoogte dat Alex D. het erg moeilijk had met de breuk met Mailys (18) uit Moere bij Gistel. “Ik weet wel dat hij daar veel moeite mee had. Maar ja, het was uit en zij had volgens mij al iemand anders. Dan denk je, het zal wel oké zijn. Je denkt niet dat zoiets zulke gevolgen kan hebben. Ik dacht dat hij wel met iemand anders zou verder gaan.”

Manisch-depressief

Pas na de drievoudige moord zag de moeder van Alex D. de videoboodschap van haar zoon waarin hij een wanhoopsdaad aankondigde. Nooit had ze gedacht dat hij tot dergelijke gruwelijke feiten in staat was. “Ik denk dat hij al langer manisch-depressief was”, zegt ze. “Maar in behandeling wilde hij niet.”

De moeder is blij dat haar zoon gistermiddag uiteindelijk na een lange zoektocht werd opgepakt. “Want er was even de schrik dat hij dood zou zijn.”

Volgens de moeder voelde Alex D. zich al langer misbegrepen. Deels de schuld van de maatschappij, zegt ze. “Mijn zoon werd veroordeeld voor het rijden zonder rijbewijs. Iets waar hij geen schuld aan had. Ik reed op dat moment, maar de auto stond op zijn naam en daarom werd hij toch veroordeeld. Terwijl hij niet eens een rijbewijs heeft. Toch kreeg hij 2.750 euro boete en een jaar rijverbod. Dat, en de breuk met zijn vriendin, waren misschien de druppel.”