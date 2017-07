Jong Genk-talent Vanzeir blijft langer

Genk - Racing Genk heeft donderdag de contractverlenging van Dante Vanzeir bekendgemaakt. De 19-jarige Vanzeir had nog een contract tot 2020 bij de Limburgers, maar dat werd nu verlengd tot 2021.

Vanzeir speelt al sinds zijn zevende bij de jeugd van Racing Genk. Vorig jaar werd de aanvaller afgeremd door een zware knieblessure, maar hij speelde zich in de voorbereiding opnieuw in de kijker met enkele doelpunten.

Vanzeir liet twee jaar geleden voor het eerst van zich horen op het WK U17 in Chili. Hij maakte toen een doelpunt in de 3-2 overwinning tegen Mexico in de kleine finale, waardoor België het brons veroverde.