Tabloids gaan de mist in over geloof van Romelu Lukaku

De Britse tabloids Sun, Express, Mail en Mirror omschreven Romelu Lukaku ten onrechte als een “toegewijde moslim”. Dat klopt niet, fans weten immers al langer dat de spits een overtuigd christen is die elke avond de Bijbel leest. Heel wat fans wezen dan ook meteen op de misser.

De tabloids beweerden dat Romelu Lukaku geen prijzen zoals een fles champagne voor “Man van de Match” mocht aannemen omdat de nieuwe spits van Manchester United een “toegewijde moslim” is en daardoor wegens zijn geloof niet kon of mocht poseren met alcohol.

Meteen waren er echter attente lezers die erop wezen dat Lukaku vorig jaar nog was verschenen in “Christian Today” in een artikel over “Vijf christelijke supersterren op Euro 2016”. De fans van zijn ex-club Everton lieten bovendien weten dat Lukaku regelmatig een kruisteken maakt op het veld en ook op foto’s van tijdens de voorbereiding met United is te zien hoe Lukaku een kruisteken maakt.

Fans van de Rode Duivels weten ook al langer dat Lukaku een vrome christen is. Op het EK liet hij nog weten dat hij altijd op afzondering een Bijbel mee heeft en er elke avond in leest...