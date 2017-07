Op een dag was ze weg, drie jaar later werd haar lichaam gevonden. Elf jaar lang al is de dood van Tamara Morris een raadsel, en het mysterie wordt steeds groter

Aarschot - Op een dag was ze plots weg, zonder één spoor na te laten. De 26-jarige boekhoudster ­Tamara Morris verdween uit haar appartement in Aarschot en kwam nooit terug. Tot haar lichaam drie jaar later plots in de Waalse bossen werd gevonden. Wat er is gebeurd, blijft al elf jaar een raadsel. En het mysterie wordt alleen maar groter. Want waarom verdween vlak voor haar dood 57.000 euro, en waar is dat geld naartoe?

Na deze zomer wil Betty Aerts (59) voor het eerst de plek bezoeken in het bos in het Waalse Tinlot, bij Hoei, waar haar dochter in 2009 vermoord is teruggevonden. Zonder pottenkijkers. “Tot op vandaag ...