Rotdag? Kijk dan even naar deze zwemmende corgi

Ondanks hun korte pootjes is de nobele corgi een uitstekende zwemmer, dat is te zien in onderstaande video. Bonuspunten: de typische compacte morfologie en - grappig -dikke fluffy kont van de corgi is mogelijk nog grappiger onder water dan op het land.

In de categorie: video’s die je dag goed maken. Aanschouw deze zwemmende Welsh Corgi, een Pembroke om precies te zijn. Deze ‘good boy’ geniet van een frisse duik in het zwembad en is levend bewijs dat honden werkelijk de leukste wezens op aarde zijn.

Hun grappige uiterlijk doet het niet vermoeden, maar deze harige worstjes zijn eigenlijk herdershonden. Hun lage profiel bleek handig, tijdens het hoeden om achterwaartse stampen van - pakweg - schapen of koeien te ontwijken.

Overigens is het ondanks de korte pootjes zijn een uiterst atletisch, actief én intelligent ras. Vandaag de dag doen ze echter vooral dienst als gezelschapshond.