Twee Nederlandse patiënten overleden na wereldwijde uitbraak nieuwe ziekenhuisbacterie

Meer dan 100 hartpatiënten wereldwijd raakten besmet door een nieuwe ziekenhuisbacterie. Vijftig van hen zijn overleden, onder wie ook twee Nederlanders. De M. chimaera-bacterie werd verspreid door een apparaat dat gebruikt wordt tijdens openhartoperaties. Artsen moeten nog zeker twee jaar alert blijven, aangezien sommige patiënten pas jaren na de besmetting ziek worden.

De bewuste M. chimaera-bacterie werd verspreid door een apparaat dat bij openhartoperaties het bloed van de patiënten op temperatuur houdt.

Oorsprong in Duitsland

De eerste uitbraak dateert van 2012. De omvang van het aantal geïnfecteerde patiënten is echter nu pas voor het eerst in kaart gebracht door onderzoekers uit Nijmegen. De bron van verspreiding blijkt een Duitse fabrikant te zijn. Uit onderzoek blijkt dat de machines geïnfecteerd raakten tijdens het productieproces.

“We kregen al snel het sterke vermoeden dat het ging om een grote uitbraak”, zegt Jakko van Ingen, arts-microbioloog in Nijmegen. “We vonden 42 besmettingen in Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Zwitserland.” Drie Nederlandse patiënten uit Zwolle en Rotterdam raakten besmet, en twee van hen zijn overleden.

Daarna volgden ook meldingen van nieuwe patiënten met de infectie in de VS en Zuid-Amerika. “Wereldwijd gaat het sinds het eerste ziektegeval in 2012 om minstens honderd gevallen”, aldus Van Ingen.

Nog minstens twee jaar alert blijven

Artsen moeten volgens de onderzoekers nog zeker twee jaar alert blijven. Een aantal patiënten werd namelijk pas vijf jaar na de infectie ziek. In Nederland heeft men alleszins onmiddellijk maatregelen genomen en het apparaat buiten de operatiekamer geplaatst.