Iets voor jou? Deze oude vuilniskarren worden momenteel verkocht

Gent - Tweedehandsverkoop bij Ivago: het afvalbedrijf verkoopt huisvuilwagens, veegmachines en containers. Iedereen mag bieden.

“Ja, iedereen mag een huisvuilwagen kopen. Meestal komen er bedrijven op af. Maar als u ze wil ombouwen tot een caravan of zo, dan mag dat.”

Afvalintercommunale Ivago start deze week een opmerkelijke openbare verkoop: vijf huisvuilwagens, twee veegmachines, zeven grote afvalcontainers, een mobiele pers en een bestelwagen en dienstwagentje moeten weg. “Het gaat om afgeschreven voertuigen en afgedankt materiaal”, zegt woordvoerder Koen Van Caimere.

Wie interesse heeft, moet voor 14 augustus in een gesloten omslag een bod doen. De voertuigen worden wel verkocht zonder stickers of sporen van Ivago.

“Die halen we allemaal weg”, zegt Van Caimere. “In een ver verleden gebeurde dat niet. En toen dook plots een foto op van onze vuilniswagen in Afrika, met een campagne met bekende Gentenaars nog op de wagen. Sindsdien halen we zo veel mogelijk weg.”

INFO

Bieden kan via www.ivago.be