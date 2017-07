Arsenal doet het op zijn Bollywoods

Anderlecht stelde gisteren zijn nieuwe Europese shirt voor op een drone. Dan verkiezen wij toch de ‘ouderwetse’ presentatie van het nieuwe away-shirt van Arsenal: gewoon op een model. Al is dit model ook best een hoogvlieger: het is de Indische Bollywood-actrice Esha Gupta. Dat de bevallige de/een vriendin is van de Spaanse verdediger van de Gunners Hector Belerin zal de presentatie ook nog betaalbaarder hebben gemaakt dan het huren van een drone.