Verdachte Bart G. (34) ontkent dat geld motief was voor moord op gepensioneerde leraar

Lokeren / Essen - Geld was absoluut geen motief voor het doden van Frank Serruys. Dat zegt moordverdachte Bart G.. Meer nog, de man uit Lokeren beweerde gisteren dat het latere slachtoffer hem zelf aanviel met een mes, waarna hij zichzelf moest verdedigen.

Tien dagen nadat hij in de boeien is geslagen, heeft moordverdachte Bart G. (34) een uitgebreide verklaring afgelegd bij de moordbrigade van de federale gerechtelijke politie. G. werd op 17 juli opgepakt in Essen, samen met zijn vriendin Natasja D.P. (36), die tot voor kort in Zele woonde.

De onderzoeksrechter heeft beiden in verdenking gesteld voor de moord op Frank Serruys, een 62-jarige gepensioneerde leraar uit Antwerpen. Het lichaam van Serruys werd op 14 juni aangetroffen in Nispen, net over de Nederlandse grens. Het lag langs de weg en was bedekt met een blauw zeil.

“Niet voor zijn geld”

Slachtoffer Frank Serruys werd omschreven als een ‘rijke eenzaat’ en daarom leek het erop dat D.P. en G. hem voor zijn centen hadden omgebracht. Een denkpiste die bevestigd werd door het feit dat Natasja recent nog een rekening was gaan openen met Serruys.

“Niets van aan”, verklaarde Bart G. gisteren tijdens een verhoor bij de politie. Hij beweerde nooit financiële problemen te hebben gehad. Waarom Serruys dan wel werd vermoord? De gepensioneerde leraar had Natasja D.P. leren kennen tijdens een verblijf in de psychiatrie. Nadien bleven ze elkaar geregeld zien. Natasja verbleef zelfs een tijd bij Serruys in Antwerpen en Serruys kwam ook vaak op bezoek in Essen. Toen Bart G. begin juni introk bij zijn vriendin, is stilaan een conflictsituatie ontstaan, beweert hij. “Die situatie is geëscaleerd. Ik werd bedreigd door Serruys, Hij haalde met een mes uit naar mij”, aldus G.. “Ik werd gedwongen mij te verdedigen, door de uithaal met het mes en wegens ernstige bedreigingen tegen Natasja en mij.”

Aanvankelijk wilden Natasja en Bart de politie bellen. Maar volgens Bart G. hebben ze het lichaam in paniek verstopt.

Verder onderzoek zal duidelijk maken of G. de waarheid spreekt, of een verklaring heeft afgelegd die hem zo weinig mogelijk schade kan berokkenen.

“Mijn cliënt wil alleszins zijn volledige medewerking aan het onderzoek verlenen”, zegt zijn advocaat David Thoeng. “We rekenen erop dat het verdere onderzoek duidelijkheid zal scheppen over de conflictsituatie.”

Het parket wil voorlopig geen commentaar kwijt over de verklaringen van G.

Begrafenis

In de Sint-Pauluskerk op de Antwerpse Veemarkt wordt zaterdag afscheid genomen van Frank Serruys. De familie wil dat op een ingetogen manier doen, ver van de schijnwerpers.

“Frank leidde zijn leven in alle eenvoud, buiten de belangstelling. Hij gaf anderen de kans om zich te ontplooien”, meldt de familie in een mededeling. “Als hij iemand kon helpen of een steentje kon bijdragen om iemand gelukkig te maken, deed hij dat. Soms zelfs tegen beter weten in.”