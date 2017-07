Ze rende halfnaakt en gillend dat ze verkracht was een kerk binnen, daarom riskeert ze nu 32 jaar cel

Breana Harmon liep op 8 maart halfnaakt een kerk binnen, roepend dat ze verkracht was door twee grote zwarte mannen terwijl een derde haar tegen de grond drukte. Ze beweerde dat de mannen haar ontvoerd hadden vlakbij haar auto, maar het politieonderzoek vond daar geen bewijzen van.

Bedekt met bloed en in niets meer dan een hemd, beha en onderbroek rende de toen negentienjarige Breana Harmon een kerk binnen in Denison,Texas. Ze vertelde de kerkgangers dat zwarte mannen haar verkracht hadden in het bos. Ze zouden haar ontvoerd hebben bij haar auto op een naburige parking.

Toen de politie de omgeving van haar auto onderzocht vonden ze inderdaad haar schoen, telefoon en sleutels op de grond. Het meisje werd naar het ziekenhuis gevoerd, maar daar vonden de dokters geen verwondingen die overeenkwamen met haar bewering dat ze verkracht was.

Verder onderzoek kon de klacht van Harmon niet hard maken en ook de politie zei dat de plaats van het misdrijf in scène gezet was en dat ze zichzelf haar verwondingen had toegebracht. Toen de onderzoekers haar daarmee confronteerden, gaf ze toe dat de klacht vals was en dat ze inderdaad zichzelf verwond had. Waarom ze dat deed is niet bekend.

Ze werd in maart al gearresteerd voor het afleggen van een valse getuigenis, maar de politie zocht verder en heeft nu genoeg klachten tegen haar verzameld om haar mogelijk 32 jaar achter tralies te stoppen.

In een persmededeling verklaart de politie waarom ze zo zwaar tillen aan de zaak: “Dit vermeende misdrijf zoals het gemeld werd door Breana Harmon Talbott heeft velen in onze gemeenschap angstig gemaakt dat er individuen rondliepen die vrouwen ontvoerden. Ook al weten we dat het verhaal een hoax is, is er nog steeds mogelijke schade aan de reputatie van de stad Denison en de Texoma-regio aangezien velen het vermeende misdrijf zullen herinneren maar niet de afloop ervan. Dat is ongelukkig.”

“Hoe meer we naar deze zaak keken en gezien de schade die ze berokkend heeft en zeker zou berokkend hebben, geloven we dat wat ze deed in lijn is met deze hogere klachten”, aldus aanklager Joe Brown. “Wat ze deed was erg ernstig en we geloven dat het een misdrijf was.”

Breana werd deze week aangeklaagd voor twee instanties waarbij ze fysiek bewijsmateriaal gemanipuleerd zou hebben en twee waarbij ze met overheidsdocumenten geknoeid zou hebben. Als ze veroordeeld wordt, zou dat wel eens een gevangenisstraf tot 32 jaar kunnen betekenen.