Heerlijke beweging van Oostende-speler gaat viraal, zelfs Fransen zijn onder de indruk

Oostende debuteerde Europees met 4-2 nederlaag in Marseille. Germain scoorde een hattrick bij de thuisploeg en was de absolute uitblinker maar zelfs de Fransen konden achteraf evenmin zwijgen over die Fransman van KVo: Franck Berrier. Die speelde immers een sterke wedstrijd en kruidde zijn prestatie met een heerlijke beweging die meteen viraal ging op sociale media.