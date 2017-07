Bart Verhaeghe neemt geen ontslag als ondervoorzitter KBVB: “Ik heb goede bedoelingen met het Belgische voetbal”

Bart Verhaeghe zal niet ingaan op de eis van de Fanboard van 1895, de overkoepelende supportersfederatie van de Rode Duivels, om ontslag te nemen als ondervoorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Dat heeft Verhaeghe donderdag zelf bevestigd.

“Ik ben niet van plan ontslag te nemen. Ik heb goede bedoelingen met het Belgische voetbal”, reageerde Verhaeghe bij Belga. “Net als 1895 betreur ik de gang van zaken omtrent het nationaal stadion. Ik stel vast dat het project muurvast zit. De initiatiefnemers, en dat zijn de Brusselse politici en bouwheer Ghelamco, steken de schuld op de KBVB en viseren mij persoonlijk, maar dat brengt het Eurostadion geen stap dichter bij de realisatie. Daar hebben zij zelf vooral inspraak in.”

Volgens 1895 speelt Verhaeghe een dubbele rol in het stadiondossier en houdt hij de bouw van het Eurostadion tegen. De voorzitter van Club Brugge is zelf immers de bezieler van het geplande winkelcomplex Uplace. Dat bouwproject in Machelen zal concurrent zijn van het NEO-project, dat op de huidige Heizelvlakte neergeplant moet worden.

“Ik ben een man die ethische waarden hoog in het vaandel draagt. Zij die aantijgingen maken tegen mijn persoon moeten maar met bewijzen komen, maar van belangenvermenging is in dit dossier geen sprake”, pareert Verhaeghe.