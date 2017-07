AA Gent reageert ontgoocheld na 1-1 gelijkspel in Europa League

Rechtsachter Birger Verstraete was niet tevreden na het 1-1 gelijkspel tegen het Oostenrijkse Altach donderdagavond in de Europa League: “Dit is niet het ideale resultaat”, zei Verstraete, “We zullen volgende week op ons best moeten zijn”.

Voor Birger Verstraete was 1-1 duidelijk niet de verhoopte uitslag: “Je weet dat het belangrijk is om thuis geen doelpunt tegen te krijgen in zo’n wedstrijd. Toch krijgen we snel een doelpunt tegen, op een stilstaande fase.” Nochtans had coach Hein Van Haezebrouck zijn ploeg goed voorbereid op die situaties, aldus de Gentse rechtsachter.

AA Gent moest duidelijk nog zoeken naar de automatismen, zo vroeg op het seizoen. “Het was niet onze beste wedstrijd”, gaf Verstraete toe. “Er was wel veel goeie wil en we hebben genoeg kansen gecreëerd. We schieten ook drie keer op het kader. We weten dus wat ons te doen staat volgende week en dit weekend staat ook al de eerste competitiewedstrijd op het programma.”

Verstraete had zelf nog wat last van zijn ribblessure en bleef bij de rust in de kleedkamer. “Ik voelde me niet helemaal goed in mijn vel. Maar dat mag geen excuus zijn. Thuis moeten we winnen.” Winnen zal ook volgende donderdag in Innsbruck nodig zijn en Verstraete beseft dat dat niet eenvoudig zal worden. “Altach heeft een sterke organisatie en veel ervaring. Wij moeten ons spel spelen, dan zijn wij de betere ploeg. Maar we zullen donderdag top moeten zijn om door te gaan.”