STVV-kapitein Steven De Petter blijft positief ondanks veel vertrokken spelers: “Ik begrijp de fans, maar ook het bestuur”

Zondag trappen de Kanaries hun competitie af tegen AA Gent, dat vorig seizoen nog geklopt werd op Stayen. In de volledige A-kern zit maar een tiental spelers meer dat er onder Leko ook al was. Een new look STVV dus. Kapitein Steven De Petter bleef wel op post. Hij hoopt de morrende fans zondag meteen een overwinning te schenken.