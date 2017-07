Leko weet perfect waar hij bij CLub Brugge mee bezig is: “Ook Guardiola is geen garantie om een match te winnen”

Na een tegenvallende oefencampagne begon woensdag de eerste officiële match van de nieuwe coach van blauw-zwart spetterend: 2-0 na een kwartier! Lang Leve Leko, alle twijfels weg. Maar na de rust viel de hemel op zijn hoofd, van 2-0 naar 2-3. Het eerste rapport van Club, nieuwe stijl: offensief een zesje, maar defensief niet meer dan drie. En Champions League al ver weg. Maar de coach van 3-4-3 en positief voetbal verdient krediet. “Geef ons tijd”, klinkt het resoluut.

“Die defensieve fouten moeten eruit, dat is duidelijk. Dat ze nu ook vielen in een Europese wedstrijd van veel belang is pijnlijk, maar dat kan gebeuren. We moeten er zo snel mogelijk lessen uit trekken. ...