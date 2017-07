EUROPA LEAGUE. Mirallas wint met Everton met kleinste verschil

Brussel - Everton heeft donderdagavond met 1-0 gewonnen van het Slovaakse Ruzomberok in de derde voorronde van de Europa League. Leighton Baines zorgde voor de enige treffer van de wedstrijd met een afgeweken schot.

Na het vertrek van Romelu Lukaku isde enige Belg in de selectie van Everton. Manager Ronald Koeman koos voor Mirallas in zijn basisopstelling, net als voor de teruggekeerde Wayne Rooney. Everton had genoeg kansen in de eerste helft om de scoren te openen, maar ook de bezoekers van Ruzomberok kwamen enkele keren gevaarlijk voor de dag. De ruststand bleef evenwel 0-0. Hetzelfde scenario speelde zich af in de tweede helft, maar Everton kwam na 65 minuten toch op voorsprong na een afgeweken afstandsschot van aanvoerder Leighton Baines. Mirallas werd na 82 minuten naar de kant gehaald voor Ademola Lookman.

Cyriel Dessers maakte bij Utrecht zijn officiële debuut na zijn overstap van NAC Breda. Dessers begon in de spits, maar kon geen doelpunt scoren voor zijn nieuwe werkgever. Tegen het Poolse Lech Poznan eindigde de wedstrijd zoals ze begon met 0-0. Dessers werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Volgende week staat de terugwedstrijd in Poznan op het programma.

Nog in de Europa League maakte Donjet Shkodra zijn opwachting. De 28-jarige Albanese Belg speelde in België in de lagere reeksen onder meer voor Deinze en Aalst, maar komt nu uit voor het Albanese Skenderbeu. Shkodra speelde dertien minuten in de 2-1 nederlaag tegen het Tsjechische Mlada Boleslav.

