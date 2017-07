Radja Nainggolan maakt einde aan soap en maakt toekomstplannen duidelijk

Radja Nainggolan blijft ondanks de vele transfergeruchten dan toch bij AS Roma. Na lange onderhandelingen heeft de 29-jarige middenvelder zijn contract met vier jaar verlengd.

Nainggolan kwam al 161 keer in actie voor AS Roma. Afgelopen seizoen maakte de middenvelder Rode Duivels 11 doelpunten in 37 wedstrijden. Door die prestaties was Nainggolan grof wild op de transfermarkt. Onder meer Chelsea-trainer Antonio Conte wilde de Belg graag naar Engeland halen.

Nainggolan zelf maakte meermaals duidelijk dat hij graag in Italië en bij AS Roma wou blijven, maar vroeg wel een verbeterd contract. Dat leek er niet meteen te komen, wat de transfergeruchten natuurlijk alleen maar voedde. Donderdagavond kwam Roma dan toch met het nieuws dat het de Rode Duivel met de opvallende looks vier jaar langer aan zich bindt.

“We zijn blij dat Radja zijn toekomst aan Roma heeft verbonden”, reageerde Roma-voorzitter Pallotta. “Vorig jaar was Nainggolan een van de beste middenvelders ter wereld. Dat zijn naam bij andere clubs werd genoemd was dan ook geen verrassing, maar er was nooit sprake van een vertrek. Radja houdt van AS Roma en wij houden van hem.” Nainggolan zelf dat dit contract was wat hij wou: “Ik ben blij om samen verder te gaan”.

Gisteren speelde Nainggolan met AS Roma nog een oefenwedstrijd tegen het Tottenham collega-Rode Duivels Jan Vertonghen en Moussa Dembélé.