Luciano D’Onofrio: “Binnen vijf jaar met Antwerp meedoen voor de titel”

Kijk naar het stadion en je weet: Antwerp FC is nog niet klaar voor dit seizoen. De club speelt op een bouwwerf en de ploeg staat er hetzelfde voor. Luciano D’Onofrio (61), ondervoorzitter en de man die sinds juni de sportieve lijnen uitzet, waarschuwt voor te hoge verwachtingen. Nu toch. Op de iets langere termijn ziet hij een heuse topclub aan de boorden van de Schelde verschijnen.

Luciano D’Onofrio, nog op zoek naar een appartement in Antwerpen, is verbazend relaxed. Weinig staat op punt op de Bosuil, maar er is geen spoor van paniek of ongerustheid. Goedlachs ging hij op de uitnodiging ...