Engeland en Spanje naar kwartfinales EK voetbal

De voetbalsters van Engeland hebben zich donderdagavond overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van het EK in Nederland. Ze wonnen in Tilburg ook het derde groepsduel. Toni Duggan en Nikita Parris maakten het verschil tegen Portugal: 2-1. Engeland, winnaar van poule D, stuit zondag in de kwartfinales op Frankrijk, dat als tweede eindigde in groep C.

Spanje ontsnapte aan de uitschakeling. Het verloor in Deventer van Schotland (1-0), maar schaarde zich op basis van een beter doelsaldo toch bij de laatste acht. Spanje eindigde net als Portugal en Schotland met drie punten. Schotland dankte de zege op Spanje aan een doelpunt van Caroline Weir. Spanje neemt het zondag in de kwartfinales op tegen Oostenrijk, de winnaar van poule C.