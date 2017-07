Oostende droomt nog van kwalificatie: “Waarom zouden we thuis geen twee doelpunten kunnen maken?”

Aanvoerder Sebastien Siani maakte de eerste goal in de Europese geschiedenis van KV Oostende. Helaas leverde zijn penalty geen punten op. Toch waren ze bij KVo vooral fier na de 4-2-nederlaag in Marseille.

“Ik ben vereerd met dat historische doelpunt”, aldus de Kameroener. “Het helse lawaai van de tribunes maakte mij niet nerveus, maar motiveerde mij net. Jammer dat het uiteindelijk 4-2 werd, want ik denk dat we meer verdienden. Alleen gaven we de tegendoelpunten te gemakkelijk weg door defensieve fouten en vergaten we zelf meer te scoren. Dat zijn lessen die we moeten trekken voor de terugmatch volgende week. Waarom zouden we thuis geen twee doelpunten kunnen maken en ons kwalificeren. Als je hier in Marseille, in deze heksenketel, twee keer scoort dan moet het in je eigen stadion ook lukken.”

Siani’s kompaan Knowledge Musona was de maker van het tweede Oostendse doelpunt met een goeie lob. “Jammer dat we het eerste kwartier een beetje onder de indruk waren van de omstandigheden”, stelde Musona. “Want daarna konden we ons echt meten met Marseille, dat toch een Europees topteam is. We wisten dat zij ten aanval zouden trekken en dat we daarna ruimte gingen krijgen. Het is aan ons om dat volgende week nog beter te benutten.”

Vanderhaeghe: “Gedurfd gevoetbald”

Coach Yves Vanderhaeghe besefte dat KV Oostende een boost kreeg door het goeie spel in Marseille. “We hebben gedurfd gevoetbald. We kwamen hier niet om zomaar een matchje te spelen, maar toonden ons weerbaar en geloofden in onze kansen. Als we volgende week thuis de nul houden en eerst scoren zal Marseille misschien zenuwachtig worden. Ik weet wel: evident wordt dat niet, maar in voetbal is alles mogelijk.”

“We moeten dan wel proberen om nog efficiënter te worden, zowel in de verdediging als in de aanval. Defensief gaven we de dodelijke spits Germain hier te veel ruimte en offensief hadden we te veel kansen nodig om te scoren. Marseille buitte zowat elke mogelijkheid uit. Voor de match gaf iedereen ons misschien maar 10 procent kans, maar we mogen fier zijn op onze prestatie.”