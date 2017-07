Ongeval met aanhangwagen op E314: twintiger zwaargewond

Bekkevoort / Leuven - Op de E314 is in de richting van Leuven, ter hoogte van de afrit Bekkevoort, een twintiger zwaargewond geraakt. Een auto met aanhangwagen stond stil op de pechstrook toen een ander voertuig afweek van rechter rijvak en inreed op de stilstaande wagen.

De stilstaande wagen had om nog onbekende reden de lichten gedoofd. Een andere voertuig week van het rechter rijvak af en botste op het onverlichte voertuig. Waarom de wagen op de pechstrook stilstond is alsnog niet duidelijk.

Eén inzittende van het stilstaande voertuig raakte zwaargewond aan het been. De bestuurder en twee andere jonge inzittenden van het stilstaande voertuig raakten niet gewond. De bestuurder van het voertuig dat afweek raakte als bij wonder niet gekwetst.

Even was er sprake dat de gewonde in levensgevaar verkeerde, maar dat bleek niet te kloppen.