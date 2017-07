Rekende moordenaar van Mailys en haar grootouders eerst af met fotograaf?

Speurders denken dat bodybuilder Alexander Dean (24) deze week nog een vierde moord heeft gepleegd: hij zou ook ­fotograaf Jeroen Verstraete (39) in Sint-Amandsberg hebben doodgestoken. Die moord gebeurde vóór Dean zijn ex-vriendin Mailys en haar groot­ouders vermoordde. De West-Vlaamse bodybuilder zou verraden zijn door zijn schoenafdruk.

Wie de moord op Jeroen Verstraete pleegde, was de hele week lang een raadsel. De dader moet die moord nauwgezet hebben voor­bereid. Verstraete is afkomstig van de kust, maar woonde in een kasteel in Sint-Amandsberg: een pand uit 1923 dat eigendom is van Jan Coene, de gevallen topman van Picanol. Trucker Verstraete mocht daar wonen om krakers buiten te houden.

De afgelopen weken werd verschillende keren in­gebroken in het kasteel. De laatste keer liet de inbreker een dreigbrief achter in het Engels, waarin Verstraete gewaarschuwd werd “dat hij zijn verdiende loon nog zou krijgen”. Wellicht het werk van bodybuilder ­Dean, denkt het gerecht nu.

Wanneer de moord werd gepleegd, is nog niet duidelijk. Jeroen Verstraete werd dinsdagochtend om 9 uur dood teruggevonden in de tuin. De man was in een vernederende positie achtergelaten: hij was aan handen en voeten vast­gebonden, hij was ontbloot, en de dader had foto’s van zijn familie achtergelaten. Zijn computer werd vernield door die te overgieten met alcohol.

Verstraete stierf door een messteek in het hart. Op net dezelfde manier werden later Mailys en haar grootouders vermoord.

Lugubere fotosessie

Jeroen Verstraete was al langer bevriend met Mailys. De dertiger was een hobbyfotograaf die bij voorkeur vrouwen portretteerde. Al in augustus 2015 poseerde het meisje uit Gistel een eerste keer voor hem in de bossen van Gent. Er volgden nog sessies. Op de website van Verstraete staan 298 foto’s van Mailys, waaronder een veertigtal beelden uit een zeer lugubere reeks. Mailys werd daarbij met nepbloed besmeurd, en ze poseerde met een mes alsof ze was neergestoken. Uitgerekend de manier waarop ze dinsdag om het leven kwam.

Foto: rr

Er zouden bij het lichaam van Verstraete sporen zijn opgemerkt die naar Alexander Dean wijzen. Volgens sommige bronnen werd zijn schoenafdruk naast het lichaam gevonden.

Waarom Dean de fotograaf dan wel dood wilde, is nog onduidelijk. Dean is nog niet ondervraagd over de moord in Gent, en tijdens zijn verhoor met de Brugse speurders is hij er niet spontaan over begonnen.

Maar op de laptop van Alexander Dean zouden rechercheurs al aanwijzingen gevonden hebben. Het lijkt erop dat hij de amateur­fotograaf ook via het internet viseerde. Was hij jaloers? Meende hij dat de fotograaf een relatie had met Mailys? Of vond hij dat Verstraete haar slecht behandeld had tijdens de fotosessies en kwam hij een rekening vereffenen?

