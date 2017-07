CLUBNIEUWS. Nieuwe status voor Roef bij Anderlecht? Afzondering en gesloten training bij Antwerp

Vanavond begint de competitie met Antwerp-Anderlecht en dus wordt er bij elke club gekeken wie fit genoeg is voor het openingsweekend. Maar met nog meer dan een maand te gaan voor het sluiten van de mercato, beloven het ook nog intensieve weken te worden voor managers zoals Herman Van Holsbeeck.

ANDERLECHT. Roef plots weer tweede keeper?

Davy Roef mag van trainer Weiler voorlopig niet meer weg. Hij overweegt zelfs Roef vanavond als tweede doelman op de bank te zetten. Weiler is nog bezig zijn keepers te beoordelen. Sels haalt nog niet zijn niveau van bij Gent, maar is wel de nummer één. Svilar was deze week ziekjes, maar tegelijk acht Weiler hem nog niet klaar voor het grote werk. Zo zit Roef, die op interesse van meerdere clubs kan rekenen, vast. Zeker omdat Boeckx nog revalideert en nog heel wat trainingsarbeid voor de boeg heeft.

“Leander Dendoncker willen we graag houden, maar als er een club bereid is om tussen de 25 en 35 miljoen te betalen, zitten we met een probleem”, aldus Herman van Holsbeeck. “Tegen Manchester United heeft hij twee keer getoond dat hij het potentieel heeft om bij een Europese topclub te spelen. We hebben geluk dat de Champions League pas in september begint, want anders waren we hem zeker kwijt. We zouden Leander graag nog één jaar zien bijtekenen (tot 2022, nvdr.) om dan volgende zomer samen naar een transfer te werken.”

“Met Kara geldt de afspraak dat hij weg mag bij een goed bod. Bij Leicester kon hij in januari 3,5 miljoen gaan verdienen. Door die afspraak hebben we hem kunnen overtuigen te blijven. Zes maanden later willen we correct blijven. Als Kara straks de zaak van zijn leven kan doen, dan houden we hem niet tegen. Ik acht de kans fiftyfifty dat hij vertrekt.”

Uit de C-kern is er voorlopig weinig nieuws: Diego Capel wil alleen naar Spanje, maar wacht nog op geïnteresseerde clubs. Hamdi Harbaoui kiest wellicht pas in augustus waar hij dit seizoen zal spelen.(thst, jug)

ANTWERP. Afzondering en gesloten training

D-day. Hoe vaak is die term de voorbije jaren niet gebruikt, als het over Antwerp ging? Voor promotieduels, matchen van de laatste kans of wanneer het laatste uur van trainer X geslagen was. Vandaag is het niet ‘van moeten’, meer ‘van genieten’. Toch staat er druk op. De Great Old is blij om terug te zijn, maar zoals dat op de Bosuil gaat, ligt het verwachtingspatroon meteen heel hoog.

De fans krijgen vanavond een kraker tegen de kampioen voor de kiezen. En of die serieus wordt genomen. Antwerp trok op afzondering en trainde in het stadion achter gesloten deuren. Daar moet het vanavond gebeuren, voor de ogen van zo’n 11.400 man. ’s Ochtends komen de veiligheidsdiensten langs voor een ultieme inspectie, maar maak u al maar op voor een heksenketel. (dvd)

STVV. Braziliaan Adao traint mee

STVV speurt verder naar versterking op de linksachter. Gisteren trainde de Braziliaanse testspeler Adao mee. Of hij in aanmerking komt voor een contract, is nog onduidelijk. (gus)

GENK. Vanzeir verlengt contract

Genk heeft het contract van Dante Vanzeir opengebroken. De 19-jarige spits, die al sinds zijn zevende jaar deel uitmaakt van de jeugdacademie, wordt aan boord gehouden tot 2021 in plaats van 2020. Een beloning voor de speler die in de laatste fase zit van de revalidatie na een knieblessure en in de voorbereiding een uitstekende indruk maakt.

Albert Stuivenberg kan morgen al een beroep doen op nieuwkomer Joseph Aidoo. De arbeidsvergunning van de Ghanees is in orde en dus is de transfer naar Genk administratief afgehandeld. (rco)

KV KORTRIJK. Rougeaux nog niet wedstrijdklaar

De groep stond gisteren van halfelf tot het middaguur op het oefenveld. Kagé deed een deel van de training mee en trainde ook individueel. Net als voor Rougeaux (schouderblessure, foto) komt de match van morgen in Charleroi nog te vroeg. Elohim Rolland traint na overleg met Yannis Anastasiou met de beloften. De Fransman wil weg. De supporters werd gevraagd om een nieuwe goaltune te kiezen. Drie spelers zullen dan bepalen welke het wordt. (kv)

LOKEREN. Overmeire en Maric twijfelachtig

Mijat Maric, Killian Overmeire, Bob Straetman en Mohamed Ofkir werkten gisteren individueel. Aanvoerder Overmeire (adductoren) is hoogst twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Morgen na de laatste training wordt de knoop doorgehakt, al willen ze op Lokeren geen risico nemen. Maric (dij) is onzeker, maar als alles goed gaat, sluit hij morgen aan bij de groep en raakt hij fit. Straetman (hamstrings) raakt niet fit. Hetzelfde geldt voor Ofkir (schouder). Voor de match tegen Club is een combiregeling van kracht, waardoor er morgen geen tickets meer gekocht kunnen worden. (whb)

WAASLAND-BEVEREN. Ndiaye twijfelachtig

De manschappen van Philippe Clement werken vandaag hun laatste training af voor de openingswedstrijd tegen Genk. De Senegalese aanvaller Cherif Ndiaye (foto) is onzeker. Fans die de wedstrijd wensen bij te wonen kunnen terecht op het secretariaat of voor de wedstrijd aan de Luminus Arena. Een ticket kost 19 euro, jongeren betalen 10 euro. (whb)