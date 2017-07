Supercomputer van 21 miljoen, en toch rijden treinen minder stipt

Een supercomputer van 21 miljoen euro, speciale managers en nieuwe software. Het haalt voorlopig niet veel uit voor de stiptheid van de treinen. Voor de periode januari-mei is die gedaald van 90,3 naar 89,7 procent, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) eist in een nieuwe brief een actieplan om de stiptheid dringend op te krikken.

Te laat, dat is bij het spoor een vertraging van zes minuten en meer. Zelfs met die ­extra marge rijdt één op de tien treinen niet op tijd het eindstation binnen. NMBS en Infrabel zitten voor dit jaar net onder de doelstelling van 90 procent. Die moeten ze halen, omdat ze anders geen ticketprijzen mogen verhogen en geen bonussen mogen uitkeren aan de spoortop.

Op 7 juli heeft minister Bellot een nieuwe brief gestuurd aan de spoorbedrijven. Hij eist dat ze een actieplan uitwerken om de stiptheid naar “een hoger niveau” te tillen. “De stiptheid is een essen­tieel onderdeel van het spoor. Zowel NMBS als ­Infrabel wijzen erop dat ze maatregelen nemen. In ­september is er een eerste bespreking”, zegt Bellot.

Schuld van warme weer

NMBS en Infrabel zijn zich ervan bewust dat het beter moet. Ze nemen maatregelen, maar die blijken nog niet voldoende.

Foto: IMAGEGLOBE

Eind vorig jaar is 21 miljoen euro geïnvesteerd in het Traffic Management System. Een supercomputer die conflicten tussen treinen op het hele net opspoort en onder andere helpt vertragingen te beperken. Sinds begin dit jaar volgen managers ook probleemlijnen met veel vertragingen minutieus op.

“De stiptheidscijfers geven een tendens weer. Het is nog te vroeg om te zeggen dat het structureel slechter gaat”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Vooral de maand mei haalt de stiptheid naar beneden. Het erg warme weer heeft toen tot storingen geleid. We hebben inderdaad een nieuw computersysteem. Maar hoe duur ook, het kan niet voorkomen dat iemand ergens een bovenleiding ­afrijdt of op de ­sporen loopt.”

Om de stiptheid te verbeteren zet de NMBS onder ­andere in op nieuwe apparatuur die sneller technische mankementen aan treinen opspoort. Die treinen krijgen ook vaker preventief een ­onderhoud.

Voor reizigersorganisatie TreinTramBus is het onvoldoende. Ze vragen een stiptheidsoffensief aan CEO’s ­Dutordoir (NMBS) en Lallemand (Infrabel). “Vanaf september moet het echt beter. Op alle vlakken”, zegt woordvoerder Kees Smilde. “De reiziger pikt dit niet meer.”

De organisatie voert sinds begin dit jaar een eigen analyse uit, op basis van officiële vertragingsattesten van de NMBS. Daaruit blijkt dat amper 82 procent van de treinen op tijd rijdt. Lager dan de 89,7 procent die het spoor presenteert. Omdat ze anders rekenen. De NMBS en Infrabel meten vertragingen per lijn, niet per traject. “Een trein op de lijn Oostende-Eupen kan in zowat elk station te laat aankomen en toch nog als stipt worden beschouwd. Omdat enkel de tijd in het eindstation telt. Maar daar ben je niets mee als je van Brussel naar Gent reist. Dan voel je die vertraging wél.”