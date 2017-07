‘Dodelijke’ attractie wordt ook in België aan de ketting gelegd

Lokeren - De attractie waarop woensdag één dode en zeven gewonden vielen in de Verenigde Staten, staat volgende week op de kermis in Lokeren. Maar ze mag niet opengaan tot de Nederlandse producent er meer onderzoek naar heeft gedaan.

De beelden zijn schokkend: een rij zitjes van de attractie Fire Ball brak woensdag plots af op de Ohio State Fair in de Verenigde Staten. De inzittenden werden uit het toestel geslingerd. Eén 18-jarige jongen kwam om het leven, zeven anderen werden levensgevaarlijk gewond.

De Fire Ball is van ­Nederlandse makelij. Producent KMG vraagt de attracties niet meer te gebruiken tot er meer duidelijkheid is over de oorzaak van het ongeval. “Of dat betekent dat we overal extra controles gaan uitvoeren of attracties helemaal gaan stilzetten, is nog niet duidelijk”, zegt zaakvoerder Albert Kroon.

In België staat een identiek type als de Fire Ball op de kermissen ­onder de naam G-Force. De attractie stond op de Gentse Feesten en komt volgende week naar de kermis in Lokeren. Tot KMG meer onderzoek heeft gedaan, mag ze niet opengaan. “Maar we hopen dat tegen eind volgende week het probleem gevonden is”, zegt eigenaar Sebastien ­Dotremont. “We toeren al zes jaar rond met de G-Force en er is nooit een incident ­geweest. Alle nodige controles zijn altijd ook nauw­gezet uitgevoerd.”