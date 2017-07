Een I of een 1? Politiecamera ziet vaak geen verschil niet, boetes komen bij verkeerde personen terecht

Verschillende ANPR-camera’s – die onder andere worden gebruikt bij ­trajectcontroles – hebben moeite om een ‘1’ van de letter ‘I’ te onderscheiden, of een letter ‘O’ van het cijfer ‘0’.Dat geeft mobiliteitsminister ­François Bellot (MR) toe.

Gevolg? “Snelheidsboetes komen niet aan bij de overtreder, of bij de ­verkeerde automobilist”, aldus N-VA-Kamerlid Daphné Dumery, die de minister daarover ondervroeg. Problemen zijn er volgens Bellot vooral bij gepersonaliseerde nummerplaten. Hij beklemtoont dat er elk jaar betere scanners op de markt komen, waardoor het ­probleem op termijn zal verdwijnen. Hoeveel laagvliegers hierdoor vrijuit gaan, of hoe vaak boetes bij de verkeerde chauffeur terechtkomen, is ­onduidelijk.