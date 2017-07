Veranderen van tarief kan straks veel eenvoudiger voor gsm, telefonie en internet

Volgend jaar wordt het mogelijk om met een simpele muisklik de weg te vinden naar goedkopere formules voor telefonie, internet en televisie. Minister van Telecom, Alexander De Croo (Open VLD), heeft daar een actieplan voor.

De zoektocht naar een goedkopere formule voor telefonie, internet en digitale tv is een helse onderneming. De websites van de telecomoperatoren afschuimen en alle aanbiedingen – inclusief promoties – met elkaar vergelijken, is bijna ondoenbaar.

Al geruime tijd doet telecomregulator BIPT dat in uw plaats. Op de website ­bestetarief.be kan iedereen op basis van zijn noden het scherpste ­tarief vinden. Maar dan nog moet je eerst een resem vragen beantwoorden. Hoeveel minuten per maand bel je? Hoeveel download je? Hoeveel sms’jes verstuur je? Een mens moet er een hele berg facturen bijhalen om daar achter te komen.

Dat werkt drempelverhogend, vindt minister voor Telecom Alexander De Croo (Open VLD). Hij wil daarom dat de gebruiker – vanuit het klanten­portaal van zijn telecomaanbieder – met één klik al zijn gebruikersdata naar de simulator kan sturen, zodat die een seconde later de mogelijk goedkopere alternatieven voorschotelt. “Het is logisch dat de consument de data die een telecombedrijf over hem heeft, kan gebruiken”, zegt De Croo. “Het zijn nog altijd zijn of haar data.” Volgens De Croo zal die functionaliteit “begin volgend jaar” al worden ingevoerd.

Telecomsector niet enthousiast

Op 1 juli trad ook al Easy Switch in werking, een procedure die het eenvoudig maakt om van telecomoperator te veranderen. De combinatie van die ‘prijsvergelijking met één klik’ en Easy Switch moet goedkoper bellen, surfen en tv-kijken een pak toegankelijker maken. Minister De Croo merkt luchtig op dat sommige telecomoperatoren niet overlopen van enthousiasme over het plan.

Bij het BIPT willen ze nog een stap verder gaan. Het doel is dat de prijsvergelijkingssite automatisch gebruikersdata bij de telecomoperator ophaalt wanneer de gebruiker inlogt met zijn eID, het burger­token, of via sms-authentificatie. Volgens De Croo zal dat helpen om enkele pijnpunten aan te pakken die naar voren kwamen in de jaarlijkse ‘barometer van de informatiemaatschappij’, die gisteren werd voorgesteld. Die peilt naar de digitaliseringsgraad van ons land, uitgedrukt in een DESI-score, een quotering die door Europea wordt gehanteerd.

Met een score van 0,61 heeft België weliswaar vooruitgang geboekt ten ­opzichte van vorig jaar, maar toch zakte ons land van de vijfde naar de zesde plaats in Europa. We moeten Denemarken, Finland, Zweden, Nederland en Luxemburg laten voorgaan. Dat is verre van slecht, maar De Croos actieplan ‘Digital Belgium’ heeft als duidelijke doelstelling om tegen 2020 in de top drie te staan.

België scoort zwak wat betreft het ­gebruik van mobiel internet: met 67,8 procent ligt de penetratiegraad ver onder het Europese gemiddelde van 83,9 procent. We staan op de drieëntwintigste plaats van de 28 EU-landen. Een ander pijnpunt zijn de relatief hoge prijzen van bundels die telefonie, internet en televisie combineren. Die zijn in ons land vaak duurder dan in de omringende buurlanden. Ook voor vaste telefonie en internet “stegen de prijzen sterker in België dan in de buurlanden”, stelt het rapport. De efficiëntere prijsvergelijking en Easy Switch moeten een oplossing bieden, doordat de markt er concurrentiëler van wordt.

Ook moet ons land nog een tandje bijsteken op het vlak van de digitale overheid en het aantal afgestudeerden uit STEM-richtingen (technologie en exacte wetenschappen) moet omhoog.