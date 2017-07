Hond nipt gered van verdrinkingsdood: de hereniging met zijn baasje is hartverwarmend

Het was Emilio Sanchez die zich donderdag de held van de dag mocht noemen. De brandweerman uit Miami redde een 12-jarige hond van de verdrinkingsdood.

Een man die langs de Biscayne Bay aan het wandelen was, zag plots een hond vechten voor zijn leven. Het dier, een 12-jarige hond met de naam Junior, had het moeilijk om zijn kop boven water te houden en kon elk moment verdrinken. De man verwittigde meteen de brandweer om Junior te komen redden.

“Ik trok meteen mijn kleren uit en sprong in het water”, aldus brandweerman Emilio Sanchez. “Terwijl ik aan het zwemmen was naar de hond, konden mijn collega’s een brancard halen. Samen hielpen we Junior levend en wel uit het water.” Na een halfuur was Junior alweer herenigd met zijn baasje Jose Ruis. “Ik ben zo blij dat ik Junior terug heb, hij betekent zoveel voor mij! Duizend maal dank aan iedereen die mijn zoon gered heeft.”