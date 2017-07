GERUCHTEN. Zoveel wil Monaco voor Mbappé, Bale dan toch naar Manchester United?

Het is stilaan ‘money time’ als de topclubs het nieuwe seizoen willen aanvatten met nieuwe spelers. De transfergeruchtenmolen draait dan ook op volle toeren, om het kaf van het koren te scheiden lijst Sportwereld elke dag de opvallendste geruchten voor u op. Zo ligt de transfer van Gareth Bale naar Manchester United volgens de Engelse pers opnieuw op tafel en weet L’Equipe hoeveel Monaco exact vraagt voor wonderkind Kylian Mbappé.

Bale naar ManUtd?

Manchester United is al langer in de markt voor de Welshe aanvaller Gareth Bale. In 2013 wilden de Red Devils hem weghalen bij Tottenham, maar toen koos Bale voor een verhuis naar Real Madrid. Nu lijkt zijn toekomst bij de Koninklijke niet meer zeker, coach Zinedine Zidane wilde op trainingskamp in de VS niet verzekeren dat Gareth Bale volgend seizoen nog bij Real speelt.

Bale sukkelde vorig seizoen met blessures en verloor zijn basisplaats aan Isco, die een goed seizoen draaide bij Real. Manchester United-coach José Mourinho is al lang fan van Bale en zoekt nog versterkingen op twee posities: een flankaanvaller en een verdedigende middenvelder. Gareth Bale en Nemanja Matic zijn de eerste keuze van Mourinho voor die plaatsen.

200 miljoen voor Mbappé

Als Gareth Bale vertrekt bij Real Madrid, komt er opnieuw heel wat geld in het laatje. Real heeft dit seizoen al twee spelers laten vertrekken naar de Premier League, Morata en Danilo brachten samen al zo’n 100 miljoen euro op. Dat geld is uiteraard zéér welkom als Real Madrid Kylian Mbappé, transferdoelwit nummer één deze zomer, wil binnenhalen. Het Franse L’Equipe weet dat Monaco zijn prijs heeft vastgelegd op 200 miljoen euro.

Foto: AFP

Monaco heeft natuurlijk niet per se het geld nodig, nadat het al 150 miljoen euro binnenhaalde voor Benjamin Mendy, Bernardo Silva (Manchester City) en Tiemoué Bakayoko (Chelsea). Vicepresident Vadim Vasilyev liet al weten dat Monaco deze zomer geen uitgaande transfers meer wil doen, maar de Monegasken zitten in een luxepositie en willen afwachten hoe de biedoorlog tussen Manchester City, PSG en Real Madrid voor Mbappé uitdraait.

Nieuwe duurste verdediger aller tijden?

De Engelse ploegen betalen tegenwoordig exuberante bedragen voor spelers door hun miljoenencontract met de tv-rechten. Manchester City maakte van Benjamin Mendy de duurste verdediger aller tijden nadat het zo’n 60 miljoen betaalde aan Monaco, maar Chelsea wil niet onderdoen. Volgens The Times bereidt Chelsea een bod van 67 miljoen pond voor voor Juventus-verdediger Alex Sandro. Chelsea-coach Antonio Conte is een grote fan van de Braziliaanse verdediger die in 2015 van Porto naar Juventus verhuisde. Chelsea zou ook proberen om Renato Sanches te huren van Bayern München, nadat de jonge middenvelder een moeilijk eerste seizoen kende bij Der Rekordmeister.

Wat met Ross Barkley?

Everton-coach Ronald Koeman bevestigde deze week dat Ross Barkley zeker vertrekt bij de Toffees. De 23-jarige aanvallende middenvelder staat al langer bekend als één van de grootste Engelse talenten, maar is volgens Koeman niet constant genoeg in zijn prestaties. Koeman staat met Everton ook voor een belangrijk seizoen, nadat de ambitieuze Toffees deze zomer al zes nieuwe spelers binnenhaalden. Tottenham lijkt de grootste kanshebber om Barkley binnen te halen, maar ook Chelsea ligt op de loer. Volgens de Sun zou Chelsea op zoek zijn naar meer Engelse spelers en zou het ook interesse hebben in Arsenal-middenvelder Alex Oxlade-Chamberlain.

Foto: Photo News

Vidal naar Italië?

Arturo Vidal gaf zijn landgenoot en Arsenal-speler Alexis Sanchez deze zomer nog openlijk de raad om naar Bayern München te trekken, maar volgens de Gazzetta dello Sport is het helemaal niet zeker dat Vidal zelf blijft in Duitsland. De krant weet dat Inter Milaan Vidal met stip op één heeft staan op hun transferlijstje. De blauwe club uit Milaan zou zo’n 50 miljoen willen bieden voor de 30-jarige Chileense middenvelder.