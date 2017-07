Gin van Aldi behoort tot 'beste ter wereld'

Een fles gin van supermarktketen Aldi, die omgerekend iets meer dan elf euro kost, heeft op de International Wine and Spirits Competition (IWSC) een gouden medaille gekregen. Van de negentien soorten gin die deze medaille kregen, is deze de goedkoopste: de andere flessen in het lijstje kosten tot 43 euro.

Donderdag reikte IWSC medailles uit in de categorie 'sterke dranken', waar vooral de deelnemende gins talrijk zijn. Opvallende winnaar van een gouden medaille is de Oliver Cromwell London Dry Gin van de Duitse budgetketen Aldi, die in Groot-Brittannië voor tien pond per fles verkocht wordt. Omgerekend zou dat iets meer dan elf euro zijn.

De gin van Aldi is niet de enige die een prijs in de wacht sleepte: negentien gins kregen een gouden medaille, 188 gins kregen een zilveren medaille en nog eens 85 gins kregen een bronzen medaille. In de categorie 'goud' is de gin van Aldi wel de goedkoopste en Aldi sleepte ook de prijs in de wacht voor de 'beste drankenlijn die door een supermarkt zelf geproduceerd wordt'.

De selectie van de dranken gebeurt op basis van inschrijving: wie zich wil inschrijven voor de wedstrijd, betaalt 145 euro per product dat hij in de competitie wil brengen. De medailles worden uitgereikt op basis van een chemische analyse van het product en het oordeel van een professionele jury, die de deelnemende dranken blind proeft.

Of de bekroonde gin ook in België te krijgen zal zijn, is nog niet geweten: we hebben Aldi gecontacteerd, maar kregen nog geen reactie.

Het is overigens niet de eerste keer dat IWSC de producten van een budgetketen bekroond: eerder werd ook al een fles bubbels van Lidl bekroond met een zilveren medaille.