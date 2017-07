Wij namen alle eersteklassers onder de loep: wie is er klaar voor het nieuwe voetbalseizoen?

Vanavond trappen Antwerp en Anderlecht de Jupiler Pro League 2017-2018 op gang. Of de eersteklassers daar klaar voor zijn, is nog maar de vraag. Enkele ploegen moeten zich nog dringend versterken, andere moeten af van een aantal spelers. Gelukkig loopt de transferperiode nog tot eind augustus. Onze clubwatchers geven hun visie op de nodige transfers.

Anderlecht: een linksvoetige centrale verdediger

Clubwatcher Jürgen Geril: “Herman Van Holsbeeck gaf al aan dat er enkel nog een linksvoetige centrale verdediger moet bijkomen, die ook inzetbaar is op de flank, maar die zijn dun gezaaid. De kans dat Kara vertrekt is 50/50. Hij mag weg voor een afgesproken prijs. Dan moet er wel nog een tweede centrale verdediger bijkomen.”

Leander Dendoncker op training bij Anderlecht. Foto: Photo News

“Ook Leander Dendoncker kan nog vertrekken, als er een bod komt tussen de 25 en de 35 miljoen. Een vervanger hoeft Anderlecht niet te halen, want met Stanciu, Hanni, Kums, Gerkens en Trebel hebben ze genoeg kandidaten voor centraal op het middenveld. Voor de overbodige Capel, die naar Spanje wil, en Harbaoui is het wachten op een aanbieding.”

Antwerp: versterken in de breedte, maar zeker in de spits

Clubwatcher Gert Gysen: “Zeker in de spits zal er nog iemand bijkomen. Met Oulare hebben ze nu een targetman, dus waarschijnlijk komt er nog een snelle aanvaller bij, een type Dylan De Belder. Ook op de 10-positie mag er versterking komen. Voorlopig hebben ze daar enkel Camus, want Haroun speelt nu centraal op het middenveld. In principe kan elke positie nog wel versterking gebruiken, behalve de flankaanvallers, daar zit het al goed.”

Nieuwkomers Oulare en Bolat Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

“De lijst met mogelijke vertrekkers is lang: Jezina, Biset, Colpaert, Camus, Vansteenkiste, N’Diaye Vleminckx en Owusu mogen allemaal weg, maar dat moet niet. De voorwaarde is dat Antwerp een betere vervanger kan aantrekken. Er kan dus nog wel wat bewegen op de Bosuil qua transfers. Enkel de sterkhouders Haroun, Koné, Duplus, Dierckx en Dequevy moeten absoluut blijven.”

Club Brugge: afwachten wie er vertrekt

Clubwatcher Guillaume Maebe: “Centraal in de defensie moet er zeker nog iemand bijkomen. Het dossier-Engels is complex, maar wellicht vertrekt hij toch. Ook Denswil staat op vertrekken. Met German Mera kwam er al iemand bij, maar een extra verdediger is geen overbodige luxe.”

Als Bjorn Engels (links) vertrekt, moet er zeker een nieuwe verdediger komen. Foto: BELGA

“Nu Club in een 3-4-3 speelt, kan het zeker ook op de linkerflank nog iemand extra gebruiken. Laurens De Bock is daar voorlopig de enige optie en die kon nog niet overtuigen. Offensief zit het goed, zeker in de breedte. Als Club Brugge een targetman of een vervanger voor Izquierdo wil halen, zal het een speler moeten zijn die meteen inzetbaar is. Het wordt wellicht dus wachten tot het einde van de transferperiode om te zien wie er vertrekt en wie Club dan nog kan halen.”

Charleroi: Geen versterking nodig

Clubwatcher Bram Van Vaerenbergh: “Charleroi heeft niet echt versterking nodig. Misschien kan het wel nog een extra aanvaller gebruiken. Coach Mazzu speelt graag met twee spitsen en heeft er momenteel maar drie ter beschikking: Pollet, Bedia en nieuwkomer Rezaei. Achterin vertrouwen ze op de jonge Julien Célestine om de langdurig geblesseerde Willems te vervangen. Enkel als er nog spelers vertrekken, zijn vervangers gewenst.”

Het blijft afwachten wat er met Clinton Mata gebeurt. Foto: BELGA

“Voorlopig lijkt er niemand meteen te vertrekken. N’Ganga is al lang op zoek naar een nieuwe ploeg, maar vond nog niets. Met Fortuna heeft Charleroi al een vervanger in huis gehaald. Ook Tainmont wil weg, maar voor zijn plek werd Lukebakio gehuurd. Verder blijft het afwachten wat Clinton Mata doet, al liet hij uitschijnen dat blijven ook een optie is.”

Eupen: huiswerk is klaar

Clubwatcher Thomas Standaert: “Aan de Kehrweg hebben ze hun zaakjes ook goed op tijd op orde. Eventueel kan er nog een centrale verdediger bijkomen. Want Eupen speelt dit seizoen wellicht in een systeem met drie centrale verdedigers, maar er zitten er maar vier in de selectie.”

Jordi Condom kan beschikken over een complete kern. Foto: Photo News

“Als reservedoelman Babacar Niasse zou vertrekken, wat niet onwaarschijnlijk is, mag er nog een nieuwe derde doelman komen. Voor het overige is het vooral afwachten wat de nieuwe Qatarese versterkingen gaan presteren.”

Racing Genk: een extra rechtsachter

Clubwatcher Roger Cox: “Na het verlies van Castagne en Walsh, zoekt Genk nog naar een rechtsachter. Ze haalden al wel de jonge Deen Joakim Maehle voor die positie, maar die is nu geblesseerd en een echte vervanger is er niet.”

De nieuwe rechtsachter Joakim Maehle viel gekwetst uit en er is geen vervanger. Foto: JEFFREY GAENS

“De Limburgers zullen ook nog proberen om van enkele overbodige spelers als Köteles, Buyens en Susic af te raken. Mogelijk wordt ook José Naranjo nog verhuurd of verkocht. Ook enkele jonge talenten kunnen nog uitgeleend worden.

AA Gent: Oplossing zoeken voor overbodige spelers

Clubwatcher Michaël Van Damme: “Op inkomend vlak is de komst van verdediger Dylan Bronn (22) van het Franse Niort nog slechts een kwestie van details. De Buffalo’s zoeken ook nog naar een Belgische tweede doelman, voor het geval Yannick Thoelen zou vertrekken .”

Moses Simon, hier op training met nieuwkomer Marcq, mag bij een goed bod vertrekken. Foto: BELGA

“Wat de andere vertrekkers betreft: voor Simon Diedhiou en Darko Bjedov wordt naar een oplossing gezocht. Mocht er een goed bod komen, staan de Gentenaren ook open voor een vertrek van Moses Simon. Een transfer van Renato Neto lijkt een moeilijk verhaal te gaan worden nu hij afgekeurd werd bij het Engelse Brighton.”

KV Kortrijk: defensieve zorgen

Clubwatcher Koen Verdruye: “Achterin moet er absoluut nog versterking komen bij KVK. De transfer van een nieuwe Algerijnse rechtsachter is bijna rond, maar hij heeft visumproblemen. Centraal achterin moeten er minstens nog twee spelers bijkomen. Maar voorlopig zijn er geen concrete pistes.”

Coach Anastasiou moet dringend op zoek naar nieuwe verdedigers. Foto: BELGA

“De rest van de ploeg is compleet. Enkel als middenvelder Elohim Rolland vertrekt, moet er zeker een nieuwe middenvelder worden aangetrokken.”

Lokeren: kern opkuisen

Clubwatcher Wim Houttequiet: “Willy Reynders had het Lokerse huiswerk al erg vroeg klaar, dus er is op dit moment geen dringende versterking meer nodig. Enkel centraal achterin is de bezetting voorlopig niet optimaal. Als Mijat Maric uitvalt, zijn er enkel nog de drie youngsters Monsecour, Ninaj en Rassoul. Idealiter mag er daar nog niemand bijkomen, maar dat is zeker geen prioriteit.”

Coach Kristinsson, hier met Mpati, had ruim de tijd om de nieuwe spelers te leren kennen. Foto: Photo News

“Er mogen wel heel wat spelers weg, vooral voorin. Spitsen Gary Martin, die nog in januari binnengehaald is, Eugene Ansah en Lewis Enoh, die in Play-off 2 op rechtsachter getest werd, mogen alle drie vertrekken. Rechtsachter Ticinovic wil om familiale redenen terug naar Kroatië, voor hem wordt een oplossing gezocht. Ook op vierde doelman Dieter Creemers wordt niet meer gerekend.”

KV Mechelen: Hopen op Bjelica

Clubwatcher David Van den Broeck: “Er zal nog weinig bewegen bij Malinwa. Het is enkel bang afwachten wat er gebeurt met Aleksandar Bjelica. De Servische linksachter wil weg, en mag van de club – die ziet dat hij ongelukkig is – ook een nieuwe club zoeken. Hij heeft op raad van zijn manager ook niet meegespeeld in voorbereiding en traint zelfs apart.”

Aleksandar Bjelica groet de Mechelse aanhang. Foto: BELGA

“Maar er is volgens voorzitter Johan Timmermans nog niets concreet. Bij Malinwa hopen ze dus vurig dat er geen interesse komt, dat de 23-jarige toch blijft en dat hij de knop kan omdraaien. Enkel als Bjelica vertrekt komt er mogelijk nog een vervanger, maar zelfs dat is niet zeker.”

Moeskroen: elke linie versterken

Clubwatcher Jochen Coorevits: “Moeskroen zoekt voor elke linie nog versterking. Na het vertrek van Arslanagic naar Antwerp moet er achterin zeker nog iemand bijkomen. Eventueel kan Maxime Biset de omgekeerde beweging maken. Ook een polyvalente middenvelder/flankspeler is een noodzaak. Voorin kan Moeskroen ook nog wel wat slagkracht gebruiken.”

Centrale verdediger en sterkhouder Arslanagic vertrok deze week nog naar Antwerp. Foto: Photo News

“Aan de andere kant mag de smalle kern niet verder uitgedund worden. Enkel flankaanvaller Filip Markovic, die vorig seizoen zes keer scoorde voor Moeskroen, moet vertrekken.”

KV Oostende: Opportuniteiten

Clubwatcher Junior Verbeeke: “Qua inkomende transfers moet je bij KVO niet te veel meer verwachten. Luc Devroe had zijn zaakjes al vroeg op orde. Enkel misschien als er links of rechts nog een opportuniteit opduikt, kan er nog iets bijkomen.”

Kapitein Siani zou wel oren hebben naar een buitenlands avontuur. Foto: Photo News

“Idem voor uitgaande transfers: middenvelders Sébastien Siani en Andile Jali kunnen bij een goed bod misschien ook nog vertrekken.”

STVV: afwachten wat de eerste wedstrijden brengen

Clubwatcher Gunter Schoofs: “De linkerflank is zeker aan versterking toe. Op de linksachter is er geen vervanger als er iets met Antunes gebeurt en de linksbuiten positie is eigenlijk niet ingevuld. Ook centraal op het middenveld mag er meer concurrentie komen. De jongens die er nu zijn, hebben nog alles te bewijzen, op kapitein De Petter na. Het zal vooral afwachten worden hoe de eerste wedstrijden verlopen. Als er dan nog gebreken aan het licht komen, zal er misschien nog iemand moeten bijkomen.”

Een aantal Engelse clubs zijn geïnteresseerd in spits Yohan Boli. Foto: JEFFREY GAENS

“Uitgaande transfers hoeven we niet meteen te verwachten. Yohan Boli geniet interesse uit Engeland, maar STVV laat hem voorlopig niet gaan. Als hij vertrekt, is het niet zeker dat er een nieuwe spits komt, want met Vetokele en Gueye hebben ze nog wel wat achter de hand.”

Waasland-Beveren: nog zeker drie versterkingen nodig, maar komen die er?

Clubwatcher Benny Callaij: “De ploeg van Philippe Clement kan zeker nog op drie posities versterking gebruiken. Eerst en vooral moet er nog een doelman aangetrokken worden. Met enkel Goblet als kandidaat voor die positie wringt het schoentje daar het meest. Er werd al met verschillende keepers gesproken, maar zij haakten om verschillende redenen af. Vaak blijkt het financiële de grootste hindernis.”

Tussen de palen moet er concurrentie bijkomen voor deze Merveille Goblet. Foto: NBEN

“Ook op linkerflank en diep in de spits mag er nog versterking komen. Steeven Langil komt alleszins zeker niet terug. Van de drie posities die versterking nodig hebben, geraken er wellicht maar één of twee ingevuld. Het blijft sowieso afwachten tot het einde van de transferperiode, wanneer er zich echte opportuniteiten aandienen. Er mag niemand weg, zonder dat er een opvolger klaarstaat.”

Standard: Quo vadis, Ishak Belfodil?

Clubwatcher Bob Faesen: “Het huiswerk is nu al gedaan op Sclessin. Verrassend, in tegenstelling tot de vorige jaren. Volgens mij moet er enkel centraal op het middenveld nog iets bij. Van de Roemeen Razvan Marin verwachten ze in Luik heel veel, maar hij weegt nog wat licht om het gewicht van het middenveld op zijn eentje op zijn schouders te nemen.”

Ishak Belfodil wil vertrekken bij Standard. Foto: Photo News

“Aan uitgaande kant azen de spitsen Belfodil en Orlando Sa nog op een vertrek. Vooral de Algerijn lijkt nog op vertrekken te staan, want hij heeft nog maar één jaar contract. Standard is zich daarvan bewust, en houdt de markt in de gaten met het oog op een mogelijke vervanger voor die positie tussen middenveld en spits. Maar daar is nog niets concreets.”

Zulte Waregem: Mastermind Dury

Clubwatcher Frank Buyse: “Of we nog veel transferbeweging mogen verwachten aan de Gaverbeek? Neen, jong: ze hebben al 14 nieuwe spelers! Zulte Waregem heeft nu alle spelers die het nodig heeft voor een succesvol seizoen.”

Coach Dury mag in totaal 14 nieuwe spelers verwelkomen. Acht van hen poseerden al eens voor een foto. Foto: BELGA

“Het is best indrukwekkend hoe doordacht Francky Dury op dat vlak te werk gaat. Neem nu de van de verdedigende middenvelder: daar halen ze Gertjan De Mets, een man met ervaring. Misschien net niet goed genoeg voor de absolute top, maar wel altijd minstens goed voor een zesje. En dan halen ze tegelijkertijd een jong talent dat ze nog moeten ontwikkelen: Idrissa Doumbia of Fredrik Oldrup Jensen.”