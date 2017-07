Virtueel uitzendkantoor: zomerjobs via smartphone

Uber of Tinder voor jobs: zo zou je de initiatieven en apps kunnen omschrijven die uitzend- en selectiekantoor Accent recent lanceerde. Jobstudent en baas vinden elkaar al swipend en geven elkaar een beoordeling.

“Vooral als ik een wijnproeverij organiseer, heb ik meer personeel nodig”, vertelt Jeroen D'haeze, die in het Gentse met zijn vader de wijnbar Baravins openhoudt. “Als het heel druk is, moeten we hier toch in totaal met vijf mensen aan de slag zijn.” Jeroen was een van de eerste gebruikers van Nowjobs, de app van uitzend- en selectiebedrijf Accent.

Deze app richt zich enerzijds op iedereen die snel een centje wil bijverdienen, en anderzijds op de horeca- en retailsector die vaak snel tijdelijke personeelstekorten moet opvangen. En dus kon Jeroen via de smartphoneapp ober Sebastiaan Claus engageren om in zijn bar in te vallen. “Het restaurant waar ik werkte was een week op verlof en ik was op zoek naar een alternatief voor die periode. Via de app kreeg ik een job zonder dat ik me moest verplaatsen”, aldus Sebastiaan.

Flexibilisering van arbeidsmarkt

Nowjobs richt zich op mensen tussen twee jobs, maar vooral op jonge bijverdieners. “Vaak hebben studenten en jongeren ‘nu’ geld nodig om concerttickets te kopen, een onverwacht reisje te boeken of om allerlei andere leuke dingen te doen”, zegt Peter Ingelbrecht, general manager van het Nowjobs-project binnen Accent. “Onze applicatie stelt hen in staat om snel door het aanbod van tijdelijke jobs te scrollen en vandaag nog te gaan werken.”

Met de app wil Accent naar eigen zeggen inspelen op de steeds nadrukkelijkere flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een paar honderdduizend jongeren combineren namelijk hun studies met tijdelijke jobs.

Uber for Jobs

Accent lanceerde Nowjobs in april in Gent als test. “In iets meer dan een maand hebben we daar al ruim 7.000 kandidaten en meer dan 200 retail- en horecabedrijven kunnen overtuigen om de app te gebruiken”, vertelt Ingelbrecht. Het rolt het concept intussen uit in heel België uit. “Dat gebeurt met een nog verbeterde versie van de app”, geeft Peter Ingelbrecht aan. “De gebruikers kunnen nu immers ook hun vrienden uitnodigen om via de app een job te zoeken. Dat levert hen bij hun volgende job die ze via ons platform in handen krijgen een bonus van 10 euro op.”

Eerder lanceerde Accent ook al de app Swop die jobzoekers in staat stelt om snel een selfie en een video op te laden en door een aanbod van duizenden jobaanbiedingen te swipen. Deze app deed wat denken aan Tinder for Jobs. De Nowjobs app is eerder een Uber for Jobs: het hele uitzendkantoor gaat digitaal en mobiel, ook contract en loonadministratie. Werkgevers betalen online via een kredietkaart.

>

>

>