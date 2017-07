“De ogen van je kind maken me bang”. Deze gemene opmerking van een winkelbediende redde het leven van de kleine Billy

Foto: Brain Tumour Charity Go Fund Me

“De ogen van je kind maken me bang!” Dat zei een kassabediende toen Jenny Murphy met haar zoontje Billy in een speelgoedwinkel aan het wandelen was. Niet echt een flatterende opmerking, nogal gemeen, dacht Jenny eerst. Maar nu blijkt het die opmerking te zijn die het leven van haar baby heeft gered.

Zoiets zeg je niet over een kind. Dat zal Jenny uit het Britse Prenton op die ene dag in december 2016 gedacht hebben. Toen ze voorbij haar eerste frustraties was, bleef de opmerking echter door haar hoofd spoken. “We hadden de voorbije weken al regelmatig gemerkt dat hij aan het staren was, maar we hadden geen idee dat dit zoiets sinister kon betekenen”, aldus Jenny Murphy aan de Liverpool Echo.

Ongerustheid versterkt

Jenny was al een tijdje ongerust over haar zoontje. Billy moest immers vaak zijn melk opnieuw overgeven en van vast voedsel was nog helemaal geen sprake. Daarnaast lukt het kindje nog niet om op zijn beentjes te wandelen. Soms was het ook heel moeilijk om hem wakker te krijgen uit zijn vaste slaap. Maar toen de mama haar bezorgdheden aan haar huisdokter had voorgelegd, wuifde die haar problemen weg en zei hij dat het gewoon tijd nodig had.

Maar toen ze de opmerking van de medewerkster terloops meedeelde aan een gezondheidscoach, kwam er plots een heel andere reactie. Ze keek Billy één keer aan en werd plots heel serieus. “Hij heeft ogen zoals de zonsondergang”, zei ze droevig, terwijl ze zijn grote naar beneden gedraaide ogen bedoelde. “Een teken dat er steeds meer vocht in zijn hersenen opstapelt...”

Billy’s ouders schoten meteen in actie en brachten hem naar hetdichtstbijzijnde kinderziekenhuis. Daar kregen ze een verschrikkelijk verdict te horen: een hersentumor. Vijf uren lang werd hij geopereerd, om nadien nog zes maanden chemotherapie te moeten ondergaan. Zijn situatie was heel ernstig, want de artsen gaven de kleine jongen maar een overlevingskans van 25 procent.

Onwaarschijnlijke genezing

En toch is de jongen nu opnieuw gezond, ondanks alle tegenslagen, omdat zijn ouders op tijd hadden ingegrepen. Enkele dagen of weken later en het jongetje was nu niet meer bij hen geweest. “Als die nare opmerking ons niet extra had gealarmeerd, waren we misschien te laat geweest.”

Met Billy gaat alles relatief goed nu: hij is donderdag officieel genezen verklaard. “Hij heeft het nog een beetje moeilijk met concentreren en soms is hij wat beperkt in het lopen. Maar al bij al maakt hij het goed. We zijn blij dat we onze jongen nog bij ons hebben.”