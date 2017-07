Gent-doelman Kalinic onzeker voor competitiestart

AA Gent moet het mogelijk zonder eerste doelman Lovre Kalinic doen in zijn eerste competitiematch tegen STVV, nu zondag. Gent speelde donderdag slechts gelijk tegen Altach in de Europa League, en tot overmaat van ramp brak doelman Kalinic in die wedstrijd een teen na een botsing met ploegmaat Gigot.

Lovre Kalinic is dan ook onzeker voor de wedstrijden tegen STVV en de terugmatch tegen Altach van donderdag. Als de Kroatische goalie niet kan spelen, neemt Yannick Thoelen of Jacob Rinne zijn plaats onder de lat in tegen STVV en Altach.