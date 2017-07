Ex-trainer Genk al na twee maanden ontslagen

De Nederlander Mario Been (ex-Racing Genk) is vrijdag ontslagen als trainer van APOEL Nicosia. Na het verlies in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League bij het Roemeense FC Viitorul Constanta (1-0) heeft de leiding van de Cypriotische club besloten het jaarcontract met de 53-jarige Rotterdammer te ontbinden. Zijn Nederlandse assistent Damiën Hertog is ook niet meer in dienst van de club. Been was pas twee maanden werkzaam voor de landskampioen van Cyprus.

“De mensen hebben weinig geduld en nemen een dusdanige beslissing”, zei Been tegenover RTV Rijnmond. “De fans zijn ontevreden na die ene nederlaag en de president luistert daarnaar. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. In de thuiswedstrijd was alles nog mogelijk om de kwalificatie af te dwingen.”

APOEL stelde Been op 26 mei aan als hoofdcoach. Vorig seizoen was hij assistent van Dick Advocaat bij het Turkse Fenerbahçe. Eerder werd Been ontslagen als trainer van Feyenoord en Racing Genk.

Wie de opvolger wordt van Been en de nieuwe trainer van onze landgenoten Urko Pardo en Igor De Camargo wordt, is nog niet bekend. De naam van de Griekse ex-coach van APOEL Giorgos Donis circuleert in de plaatselijke media.